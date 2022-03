Chanel: “He rebut amenaces, comentaris masclistes i racistes”

Chanel serà la representant d’Espanya a Eurovisió el pròxim 14 de maig, una data marcada en el seu calendari que suposa un compte enrere en la preparació de l’actuació. L’objectiu de TVE amb el seu SloMo és aconseguir quedar en una posició digna després d’uns anys desastrosos. La catalana ha volgut reflexionar sobre la seva candidatura en una entrevista a la revista GQ en la que ha denunciat haver patit un assetjament escandalós.

En primer lloc, deixa clar que està convençuda que es troba en el seu millor moment vital: “La meva elecció ha arribat en el moment perfecte. Tinc la joventut per poder fer aquest tipus de coreografia i, alhora, una experiència suficient perquè no em quedi gran. Aquest no és un mar en el que no sàpiga nadar i això ens pot ajudar. Ara bé, ser la guanyadora del Benidorm Fest ha estat un 100% més dur del que pensava. La vida m’ha canviat molt en poques setmanes. Ara tinc molta responsabilitat i m’adono que no era conscient que el paper comportaria tot això. El que més por em fa és que durant l’actuació passi alguna cosa que jo no pugui controlar, que no se senti bé, que caigui un focus, que el vestit es trenqui…”.

Chanel se sincera poc abans d’Eurovisió | Instagram

L’artista reconeix que l’ha afectat molt que critiquin la lletra de la cançó: “Jo estava acostumada a les opinions en massa per la meva professió i em considero una dona bastant empàtica, però quan traspasses la línia del respecte i comences a insultar… M’he frustrat molt, òbviament. Una cosa és que no estigui d’acord amb la seva opinió i una altra que em senti atacada. Això és el pitjor que h viscut. Sé que la gent que ha escrit la cançó no ha fet res amb mala intenció, ho hem passat bé i dormo tranquil·la”.

El problema és que alguns detractors s’han passat tres pobles: “He rebut amenaces, comentaris masclistes i racistes. No podem quedar-nos amb un simple tuit en el dia de la dona i, en el cas de la salut mental, no podem esperar que passi una tragèdia per escandalitzar-nos. Hem de treballar tot això cada dia”.

La cantant explica com viu l’últim mes abans del festival | Instagram

Cada vegada queda menys per veure-la actuar en directe en el festival d’Eurovisió, una posada en escena que assegura que treballaran al màxim per sorprendre i convèncer els teleespectadors que mereixen quedar en bona posició al rànquing.