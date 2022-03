Crítiques al videoclip del ‘SloMo’ de Chanel: “Només 5 € de pressupost”

Chanel ha presentat el videoclip oficial de SloMo, la cançó amb la que representarà Espanya en el festival d’Eurovisió el pròxim mes de maig. La cantant catalana ha defensat la proposta en una roda de premsa en la que ha rebut molts aplaudiments, encara que l’acollida a la xarxa ha estat infinitament pitjor. L’objectiu era mostrar-la com una autèntica diva, amb un videoclip d’estil de principis del 2000, jocs de llums, roba ajustada i una cascada d’aigua per sobre. El primer en el que s’han fixat els fans és en l’absència del dance break, una part dels directes que ha fet en la qual la podem veure fer una coreografia increïble. Molts han criticat que el vídeo de presentació del tema no incorpori la millor part, però TVE ha deixat clar que volen que aquest sigui l’element sorpresa de l’actuació de la final.

El videoclip no ha agradat gens a Twitter, que ràpidament s’ha omplert de crítiques ferotges. La gran perjudicada no és Chanel, per això, sinó TVE. Consideren que li han cedit un pressupost massa ajustat i que això es nota en la poca brillantor del vídeo. La gran majoria de missatges, de fet, coincideixen en acusar la cadena d’haver pagat “només 5 €” i que, amb això, han restat moltes opcions a la catalana. El videoclip és una part molt important de la candidatura, ja que és la presentació oficial de cara als votants d’altres països abans de la gran final. No és molt intel·ligent mostrar la pitjor versió del candidat en aquesta part i, encara menys, tenint en compte que ella ho ha fet millor en qualsevol altra actuació en directe que aquí. Fins ara, l’aposta de Chanel ocupava un lloc destacat en les cases d’apostes. Consideren que té molts números de quedar en bona posició gràcies a que la resta de propostes d’altres països són majoritàriament balades. La seva és de les poques cançons amb ritme, el que podria ajudar-la a escalar posicions. Ara només cal esperar que la publicació del videoclip no la perjudiqui.

chanel en las oficinas de RTVE viendo el presupuesto para su videoclip pic.twitter.com/ehxAgCQzuO — miguel (@migxuel) March 14, 2022

el presupuesto del videoclip de SloMo de Chanel: 5€ y un bocata — maarc 🌱🏳️‍🌈 (@kithuus) March 14, 2022

Chanel ha estat molt qüestionada des que es confirmés que seria ella l’encarregada de representar Espanya. No agrada la lletra de la seva cançó i tampoc l’estil, encara que ella continua defensant que les crítiques provenen d’uns detractors cruels i no de la gran majoria d’espanyols. En les seves declaracions en la roda de premsa, lamenta estar sotmesa a molta pressió: “No només per les crítiques que han sorgit, sinó pel mateix festival d’Eurovisió perquè és un festival gran que comporta molta pressió. Tinc molta força personal i he gestionat aquesta immensa repercussió amb una coach. Estic aplicant tots els consells, però tinc dies de davallada. Tot això és nou per mi, perquè mai no havia estat a primera línia mediàtica i ara tot el que faig genera repercussió. Jo penso que tothom té la seva opinió, però no callaré davant les faltes de respecte. Vull respectar-me a mi mateixa”.

La jove també ha defensat la lletra de la cançó, la que assegura que se sent seva des del principi. No entén que l’estiguin criticant tant, però opta per no fer cas als comentaris negatius i assegura que farà tot el possible per deixar Espanya en un bon lloc: “Gràcies de tot cor per estar aquí, no us decebré”.