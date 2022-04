Rigoberta Bandini, “espanyola, catalana i republicana”

Rigoberta Bandini s’ha convertit en tota una celebritat. La catalana no va guanyar el Benidorm Fest, però el seu Ay, mamá ha estat el tema amb més repercussió. Ara ha tret un llibre, el que li serveix d’excusa per fer-ne promoció per diversos mitjans de comunicació. El darrer ha estat El Español, amb els qui ha reflexionat sobre el feminisme i també sobre el que pensa d’Espanya.

Li han preguntat si se sent espanyola o catalana i la resposta no deixarà indiferent: “Sóc espanyola i catalana. No tinc cap problema amb això, encara que és cert que com a catalana no tinc contacte amb la bandera d’Espanya tan sovint. És estrany per mi tenir una bandera espanyola a la mà, però sobretot per una qüestió de costum visual. D’Espanya m’agraden moltes coses perquè m’inspira. Adoro l’Espanya del cantautor, la de Joan Manuel Serrat que també és Catalunya. L’Espanya de la nova cançó em commou, com l’Espanya de les grans dives com Mónica Naranjo, Rocío Jurado o Marisol. Hi ha milions d’Espanyes i totes m’aporten alguna cosa, però, curiosament, no sé a quina Espanya pertanyo”. La part més curiosa, quan li pregunten a qui prefereix com a rei: a Felip VI o a C. Tangana? “Prefereixo en C. Tangana, és clar! I de Reina li posaria a Isa Calderón”.

El seu tema s’ha convertit en un himne feminista, del que està molt orgullosa: “El meu cos va desenvolupar-se molt aviat. Als 12 anys ja tenia molt de pit i em vaig sentir forçada a ser dona des de molt petita. En realitat era molt infantil, però em vaig adonar de la pressió que sentim les dones des que els nostres cossos es desenvolupen i passem a formar part del sac de les desitjades i de les sexualitzades”.

Té clar que encara queda molta lluita feminista a fer, del que s’ha començat a adonar en aquests darrers 10 anys: “Tenim moltes coses per les quals lluitar. A mi el feminisme m’ha donat molt de poder. L’altre dia, per exemple, vaig tornar a veure Notting Hill i gairebé vomito. Ens empassàvem coses que ara no tolerem, ni nosaltres ni les nostres parelles. El meu xicot el primer que em va dir era que aquesta pel·lícula li semblava la més masclista que ha vist mai. I això que a mi Notting Hill m’encantava”, ha etzibat en una entrevista que l’ha convertit en tendència a Twitter.