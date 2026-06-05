Rigoberta Bandini ha fet un anunci molt especial durant el concert que acaba d’oferir a Madrid, un xou que ha trobat l’escenari perfecte per confessar la gran novetat que arribarà a la seva vida ben aviat. La cantant de 36 anys ha tret a la llum que està embarassada del seu segon fill, una maternitat molt desitjada que ha sorprès els fans perquè no havia donat cap pista. Qui volgués representar Espanya a Eurovisió amb l’exitós Ay, mamá ja és mare d’un nen de sis anys, qui ara es convertirà en germà gran.
L’artista catalana s’ha tocat la panxeta d’embarassada, ja bastant evident, en una confessió que ha arribat de manera original. Alguns testimonis han gravat un vídeo del moment, tendre i molt important per a ella: “Ha arribat un moment del xou en el qual no sabia si ho diria o no… però he de dir que no estic sola fent aquest xou i és molt difícil ja no explicar-vos-ho, sobretot en un concert tan especial i tan proper perquè sento que sou una mica la meva família madrilenya“.
A més a més, que sentia la necessitat de compartir aquesta informació sobre el seu estat perquè estava patint en l’actuació i volia que els fans sabessin per què: “Us ho volia dir perquè m’estic ofegant mentre canto i així em puc ofegar tranquil·la, que no puc més. I, dit això, digueu-me que estic guapa, que ho faig bé, que no sé què, que no sé quant…”.
💥 Rigoberta Bandini deja caer que está embarazada 💥— Europa FM (@europa_fm) June 4, 2026
🗣️ "No sabía si lo iba a decir o no, pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show", ha dicho la artista durante su primer concierto en las Noches del Botánico pic.twitter.com/nIIuQdlwhU
El part del primer fill de Rigoberta Bandini, un horror
Rigoberta Bandini serà mare una altra vegada i aquesta no deu haver estat una decisió fàcil de prendre, tenint en compte el malson que va viure durant el part del seu primer fill. Ella mateixa ha relatat, en alguna entrevista, que el part induït del nen va ser horrorós. Ella no volia que induïssin el part, però a la setmana 41 els metges van decidir que havien de provocar-lo perquè van detectar en una ecografia que la placenta ja no estava alimentant correctament el bebè.
Com passa en la gran majoria d’induccions, la fase de la dilatació va ser llarguíssima… en el seu cas, més de 30 hores. Van trencar-li la bossa, va patir molt dolor, però va aconseguir arribar fins als 8 centímetres de dilatació. En aquest punt, explica que el cap del nadó es va encaixar i van demanar-li que empenyés. El problema és que van detectar que el cor del bebè s’havia detingut i, per això, van haver de practicar-li una cesària d’urgència quan ella estava espantadíssima i molt afectada per l’epidural.
Lligada de mans i peus, recorda aquella experiència com una de les més salvatges de la seva vida. Afortunadament, el petit va néixer bé; però ella estava tremolant i vomitant i va haver d’esperar uns minuts fins poder agafar en braços el bebè.