Rigoberta Bandini ha hecho un anuncio muy especial durante el concierto que acaba de ofrecer en Madrid, un show que ha encontrado el escenario perfecto para confesar la gran novedad que llegará a su vida muy pronto. La cantante de 36 años ha revelado que está embarazada de su segundo hijo, una maternidad muy deseada que ha sorprendido a los fans porque no había dado ninguna pista. Quien quiso representar a España en Eurovisión con el exitoso Ay, mamá ya es madre de un niño de seis años, quien ahora se convertirá en hermano mayor.

La artista catalana se tocó la barriguita de embarazada, ya bastante evidente, en una confesión que llegó de manera original. Algunos testigos han grabado un vídeo del momento, tierno y muy importante para ella: «Ha llegado un momento del show en el cual no sabía si lo diría o no… pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show y es muy difícil ya no contároslo, sobre todo en un concierto tan especial y tan cercano porque siento que sois un poco mi familia madrileña«.

Además, sentía la necesidad de compartir esta información sobre su estado porque estaba sufriendo en la actuación y quería que los fans supieran por qué: «Os lo quería decir porque me estoy ahogando mientras canto y así me puedo ahogar tranquila, que no puedo más. Y, dicho esto, decidme que estoy guapa, que lo hago bien, que no sé qué, que no sé cuánto…».

💥 Rigoberta Bandini deja caer que está embarazada 💥



🗣️ "No sabía si lo iba a decir o no, pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show", ha dicho la artista durante su primer concierto en las Noches del Botánico pic.twitter.com/nIIuQdlwhU — Europa FM (@europa_fm) June 4, 2026

El parto del primer hijo de Rigoberta Bandini, un horror

Rigoberta Bandini será madre otra vez y esta no debe haber sido una decisión fácil de tomar, teniendo en cuenta la pesadilla que vivió durante el parto de su primer hijo. Ella misma ha relatado, en alguna entrevista, que el parto inducido del niño fue horroroso. Ella no quería que indujeran el parto, pero en la semana 41 los médicos decidieron que debían provocarlo porque detectaron en una ecografía que la placenta ya no estaba alimentando correctamente al bebé.

Como sucede en la gran mayoría de inducciones, la fase de la dilatación fue larguísima… en su caso, más de 30 horas. Le rompieron la bolsa, sufrió mucho dolor, pero logró llegar hasta los 8 centímetros de dilatación. En este punto, explica que la cabeza del bebé se encajó y le pidieron que empujara. El problema es que detectaron que el corazón del bebé se había detenido y, por eso, tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia cuando ella estaba espantadísima y muy afectada por la epidural.

Rigoberta Bandini habló, hace poco, del horror de su parto inducido | Youtube

Atada de manos y pies, recuerda aquella experiencia como una de las más salvajes de su vida. Afortunadamente, el pequeño nació bien; pero ella estaba temblando y vomitando y tuvo que esperar unos minutos hasta poder coger en brazos al bebé.