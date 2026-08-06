Delicious Martha, la cocinera y nuevo miembro del jurado de Masterchef, acaba de anunciar que ha sufrido un aborto. La barcelonesa ha conmovido el corazón de sus seguidores con una publicación triste y dura con la que pretende ayudar a otras madres que pasen por una pesadilla como esta. Dos años después de dar la bienvenida a su primer hijo, ahora el médico le ha dado malas noticias porque el segundo bebé no estaba creciendo: «No hay latido… y aquí comienza la peor pesadilla, las tres palabras que ninguna madre querría oír nunca. No hay consuelo para una pérdida así, solo tiempo. Estaré bien y estaremos bien, aprenderemos a vivir con esto«, desea en este escrito.
Siempre se aconseja no anunciar un embarazo públicamente antes de la semana 12, ya que es en el primer trimestre cuando hay más riesgo de aborto. Ahora bien, esto no ayuda a superar el duelo ni mucho menos: «No lo digas, es muy pronto. ¿Y si después pasa algo? Y, así, no lo contamos. Lo vivimos solas. Nos sentimos solas y no podemos mostrar nuestra vulnerabilidad. Nuestro dolor. Compartirlo no nos hace más débiles, nos hace más fuertes. Hace que muchos nos sintamos acompañadas en medio de estas olas. Mi bebé estrella», ha lamentado la chef.
1 de cada 4 embarazos se detiene antes de llegar a nacer, 1 de cada 4… lo que supone entre un 25% y un 30% de los embarazos. En el 80% de estos casos, ocurre por alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida y que escapan totalmente de nuestro control. Este es el dato que dan los ginecólogos a las madres que se encuentran en esta situación horrible: «No, no podríamos haberlo evitado y no hemos hecho nada mal. Nuestro cuerpo no ha fallado… pero pasa y pesa y te rompe. Tú nunca esperas ser ese 1 hasta que te toca serlo y te conviertes en parte de la estadística».
Martha Delicious ha compartido este episodio horrible de su vida con el corazón «roto en mil pedazos» para intentar ayudar a las demás, con la seguridad de que, con su testimonio, ayudará a que muchas se sientan acompañadas y menos solas: «Os abrazo muy y muy fuerte, somos unas f… guerreras y saldremos de esta». Y es que, no contarlo, hace que se sientan solas: «¿Por qué tenemos que vivir un dolor tan grande en soledad? ¿Qué hay de malo en normalizar algo que pasa más de lo que creemos?«, se pregunta.
Martha Delicious explica cómo se encuentra después del aborto
No ayuda que mucha gente te pregunte cuándo darás un hermanito a tu hijo, una pregunta que ella también ha recibido a través de Instagram. A esta persona que se mete donde no le llaman le ha respondido con un mensaje en el que expone su situación: «Ahora mismo estoy con un aborto retenido de 9 semanas y esperando expulsar a mi bebé sin latido. Si quieres, te voy informando«.
La publicación se ha llenado de mensajes bonitos donde le dan ánimos y le desean que se recupere de una pérdida que cuesta mucho cicatrizar. Ella, en un vídeo posterior desde el gimnasio, ha querido agradecer tanto cariño: «Quiero daros las gracias y agradeceros infinitamente todo el apoyo, todos los comentarios y mensajes que hemos recibido Rubén y yo. Ha sido una semana horrible, la peor semana de mi vida. Ahora empiezo a ver un poco la luz y empiezo a sentirme un poco más en paz conmigo misma».
«He estado una semana entera alimentándome de aquel contenido de mujeres de todo el mundo que habían pasado por lo mismo y que estaban en el mismo duelo que yo y aquello me hacía sentir acompañada y no sintiéndome sola. Tengo una familia maravillosa y mis padres y mi marido han estado conmigo, pero te sientes como que eres tú la que está fallando y necesitas ver a alguien que está sintiendo lo que tú sientes en ese momento. Me sirvió tanto aquel contenido que estaba consumiendo, que quiero ser una parte de esta ayuda que pueda brindar a las personas que estén pasando por lo mismo. Os abrazo muy y muy fuerte«, ha explicado.