Delicious Martha, la cuinera i nou membre del jurat de Masterchef, acaba d’anunciar que ha patit un avortament. La barcelonina ha colpit el cor dels seus seguidors amb una publicació trista i dura amb la que pretén ajudar altres mares que passin per un malson com aquest. Dos anys després de donar la benvinguda al seu primer fill, ara el metge li ha donat males notícies perquè el segon bebè no estava creixent: “No hi ha batec… i aquí comença el pitjor malson, les tres paraules que cap mare voldria sentir mai. No hi ha consol per a una pèrdua així, només temps. Estaré bé i estarem bé, aprendrem a viure amb això“, desitja en aquest escrit.
Sempre s’aconsella no anunciar un embaràs públicament abans de la setmana 12, ja que és en el primer trimestre quan hi ha més risc d’avortament. Ara bé, això no ajuda a superar el dol ni molt menys: “No ho diguis, és molt aviat. I si després passa alguna cosa? I, així, no ho expliquem. Ho vivim soles. Ens sentim soles i no podem mostrar la nostra vulnerabilitat. El nostre dolor. Compartir-ho no ens fa més dèbils, ens fa més fortes. Fa que molts ens sentim acompanyades en mig d’aquestes onades. El meu bebè estrella”, ha lamentat la xef.
1 de cada 4 embarassos es deté abans d’arribar a néixer, 1 de cada 4… el que suposa entre un 25% i un 30% dels embarassos. En el 80% d’aquests casos, passa per alteracions cromosòmiques incompatibles amb la vida i que escapen totalment del nostre control. Aquesta és la dada que donen els ginecòlegs a les mares que es troben en aquesta situació horrible: “No, no ho podríem haver evitat i no hem fet res malament. El nostre cos no ha fallat… però passa i pesa i et trenca. Tu mai no esperes ser aquest 1 fins que et toca ser-ho i et converteixes en part de l’estadística”.
Martha Delicious ha compartit aquest episodi horrible de la seva vida amb el cor “trencat en mil trossos” per intentar ajudar les altres, amb la seguretat que, amb el seu testimoni, ajudarà que moltes se sentiran acompanyades i menys soles: “Us abraço molt i molt fort, som unes f… guerreres i sortirem d’aquesta”. I és que, no explicar-ho, fa que se sentin soles: “Per què hem de viure un dolor tan gran en solitud? Què hi ha de dolent en normalitzar una cosa que passa més del que ens creiem?“, es pregunta.
Martha Delicious explica com es troba després de l’avortament
No ajuda que molta gent et pregunti quan donaràs un germanet al teu fill, una pregunta que ella també ha rebut a través d’Instagram. A aquesta persona que fica el nas on no li demana li ha respost amb un missatge en què exposa la seva situació: “Ara mateix estic amb un avortament retingut de 9 setmanes i esperant expulsar el meu bebè sense batec. Si vols, et vaig informant“.
La publicació s’ha omplert de missatges macos on li donen ànims i li desitgen que es recuperi d’una pèrdua que costa molt de cicatritzar. Ella, en un vídeo posterior des del gimnàs, ha volgut agrair tanta estima: “Vull donar-vos les gràcies i agrair-vos infinitament tot el suport, tots els comentaris i missatges que hem rebut Rubén i jo. Ha estat una setmana horrible, la pitjor setmana de la meva vida. Ara començo a veure una mica la llum i començo a sentir-me una mica més en pau amb mi mateixa”.
“He estat una setmana sencera alimentant-me d’aquell contingut de dones de tot el món que havien passat pel mateix i que estaven en el mateix dol que jo i allò em feia sentir acompanyada i no sentint-me sola. Tinc una família meravellosa i els meus pares i el meu marit han estat amb mi, però et sents com que ets tu la que està fallant i necessites veure a algú que està sentint el que tu sents en aquell moment. Em va servir tant aquell contingut que estava consumint, que vull ser una part d’aquesta ajuda que pugui brindar a les persones que estiguin passant pel mateix. Us abraço molt i molt fort“, ha explicat.