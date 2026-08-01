La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una sanció molt elevada a TVE per dues infraccions greus que han detectat en emissions de Masterchef i la seva versió amb famosos anomenada Masterchef Celebrity. L’organisme considera que la cadena pública va vulnerar la Llei General de Comunicació Audiovisual amb la difusió de publicitat de begudes alcohòliques i amb la manera d’integrar les promocions comercials dins del programa.
Acaba de fer-se pública una resolució que fa referència a dues emissions del concurs que van emetre’s els dies 5 de maig i 10 de novembre del 2024. La sanció inicial ascendia a 512.168 euros, però el grup mediàtic ha pogut reduir la quantitat de la multa en reconèixer els fets i acceptar fer l’abonament anticipat.
Una de les infraccions està relacionada amb la promoció de vins vinculats a la marca Masterchef durant la franja matinal. En les reposicions del programa, emeses entre les 10:42 i les 13:55 hores, apareixien ampolles i copes de vi, s’hi feien brindis i també es mostraven referències a la vinoteca oficial del concurs.
Per què han castigat Masterchef amb dues multes importants?
La CNMC recorda que la legislació només permet emetre publicitat de begudes alcohòliques de fins a 20 graus entre les 20.30 i les 5.00 hores, llevat d’algunes excepcions. A més a més, que hem de recordar que aquestes comunicacions comercials sempre han d’anar acompanyades d’un missatge que fomenti un consum moderat i responsable, un requisit que, segons el regulador, no es va complir en aquest cas.
La segona infracció fa referència a la promoció de diversos productes vinculats al programa com és el restaurant oficial del programa, l’aplicació mòbil, els campaments infantils, els llibres de cuina o el videojoc oficial. Segons la CNMC, aquestes promocions s’integraven dins del contingut del programa i eren presentades pels mateixos conductors o amb les seves veus, però sense incorporar de manera clara i permanent la paraula “publicitat” tal com exigeix la llei.
L’organisme regulador destaca que l’avís d’emplaçament de producte no substitueix l’obligació d’identificar de manera explícita un contingut comercial. Per aquest motiu, considera que la manera com es presentaven aquests productes podia induir els espectadors a confondre publicitat amb contingut editorial. Amb aquesta resolució, doncs, la CNMC conclou que RTVE va incórrer en “dues infraccions greus” continuades de la normativa audiovisual.