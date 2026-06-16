Masterchef és a tocar de la gran final i això s’evidencia en els nervis dels concursants. L’últim expulsat ha vist com quedava a les portes i això no li ha fet cap mena de gràcia, tal com s’ha evidenciat des de casa. La seva reacció ha estat exagerada i comprensible, per una altra banda, encara que s’ha passat una mica quan ha esclatat enfadat contra els membres del jurat. I això que ell mateix havia reconegut que s’havia descontrolat en la prova d’eliminació.
Els havien demanat que preparessin unes postres i no era fàcil, ja que havia de ser d’avantguarda i amb un munt d’ingredients. I el Pepe què ha fet? Doncs embrutar-ho tot: “He batut el meu rècord personal de brutícia“, confessava. L’han recriminat que hagi agafat ingredients amb les mans, que ho hagi barrejat tot amb les mans i que no hagi acabat l’elaboració. El noi, quan s’ha adonat que l’estava fent grossa, ha començat a insultar tothom: “M’estic cagant en la meva mare… Jo volia arribar a la final i m’he quedat a un pas“.
No ha pogut evitar posar-se a plorar, de fet: “Sé que a molts dels meus companys els hauria encantat arribar fins aquí, però jo soc molt competitiu i volia més… Ja està, ara a aprendre. Em considero satisfet i m’ho he passat molt bé”. Poc després, però, se l’ha sentit continuar maleint: “Que us bombin!“, ha esclatat contra els jutges quan ha perdut els nervis.
Qui són els quatre finalistes de Masterchef?
Amb l’eliminació del Pepe, doncs, són quatre els concursants que arriben a la gran final de Masterchef. Chambo, Carlota, Camilla i Annie poden endur-se un premi molt desitjat que, fins ara, té un gran preferit… Molts donen per fet que serà l’únic noi qui guanyarà el guardó perquè és qui millor ha cuinat en aquesta aventura als fogons de TVE.
Queda poc per saber si les prediccions es compleixen o si hi ha sorpresa en un programa que està fent una audiència bona a Catalunya en aquesta edició d’anònims.
La confessió que Tamara Falcó ha volgut que eliminessin del programa
En el programa d’aquest dilluns, també podem destacar que hagin volgut convidar una de les guanyadores més mediàtiques dels últims anys. Tamara Falcó ha tornat al plató de Masterchef per aconsellar els finalistes, però ha acabat protagonitzant una escena que ella hauria desitjat que eliminessin de l’emissió final.
Sempre tan espontània, li estaven preguntant si realment ha incorporat els coneixements que va adquirir al programa en la cuina de cada dia. Ha reconegut que sí, que li encanta dissenyar el menú i gaudir d’un bon dinar amb amics. Quan ha entrat en l’equació del seu marit, ella ha començat a xerrar més del compte: “Se m’oblida que aquí sempre hi ha una mica de safareig… Estem molt bé, la veritat. Ell no fa més que córrer, però jo no“.
A Jordi Cruz li ha fet gràcia la comparació: “És a dir, que Íñigo marxa a córrer i tu et quedes menjant”. I aquí ha ficat la pota Tamara: “No, si ell menja molt més que jo. Recordo que va fer l’Iron Man i, després, vam menjar tant a Itàlia que quan va pesar-se va veure que no s’havia aprimat ni un gram”. Entre nervis, ha estat llavors quan ha demanat que retallessin aquella escena: “Em matarà, això ho tallem“. Però, evidentment, el vídeo s’ha emès tal qual.