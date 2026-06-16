Masterchef está cerca de la gran final y esto se evidencia en los nervios de los concursantes. El último expulsado ha visto cómo se quedaba a las puertas y eso no le ha hecho ninguna gracia, tal como se ha evidenciado desde casa. Su reacción ha sido exagerada y comprensible, por otro lado, aunque se ha pasado un poco cuando ha estallado enfadado contra los miembros del jurado. Y eso que él mismo había reconocido que se había descontrolado en la prueba de eliminación.

Les habían pedido que prepararan unos postres y no era fácil, ya que debía ser de vanguardia y con un montón de ingredientes. ¿Y qué ha hecho Pepe? Pues ensuciarlo todo: «He batido mi récord personal de suciedad«, confesaba. Le han recriminado que haya cogido ingredientes con las manos, que lo haya mezclado todo con las manos y que no haya terminado la elaboración. El chico, cuando se ha dado cuenta de que la estaba liando, ha comenzado a insultar a todos: «Me estoy cagando en mi madre… Yo quería llegar a la final y me he quedado a un paso«.

No ha podido evitar ponerse a llorar, de hecho: «Sé que a muchos de mis compañeros les habría encantado llegar hasta aquí, pero yo soy muy competitivo y quería más… Ya está, ahora a aprender. Me considero satisfecho y me lo he pasado muy bien». Poco después, sin embargo, se le ha escuchado continuar maldiciendo: «¡Que os den!«, ha estallado contra los jueces cuando ha perdido los nervios.

Pepe ha sido el último expulsado de Masterchef | TVE

¿Quiénes son los cuatro finalistas de Masterchef?

Con la eliminación de Pepe, pues, son cuatro los concursantes que llegan a la gran final de Masterchef. Chambo, Carlota, Camilla y Annie pueden llevarse un premio muy deseado que, hasta ahora, tiene un gran favorito… Muchos dan por hecho que será el único chico quien ganará el galardón porque es quien mejor ha cocinado en esta aventura en los fogones de TVE.

Queda poco para saber si las predicciones se cumplen o si hay sorpresa en un programa que está teniendo una buena audiencia en Cataluña en esta edición de anónimos.

Ellos son los cuatro finalistas de Masterchef | TVE

La confesión que Tamara Falcó ha querido que eliminasen del programa

En el programa de este lunes, también podemos destacar que hayan querido invitar a una de las ganadoras más mediáticas de los últimos años. Tamara Falcó ha vuelto al plató de Masterchef para aconsejar a los finalistas, pero ha acabado protagonizando una escena que ella habría deseado que eliminasen de la emisión final.

Siempre tan espontánea, le estaban preguntando si realmente ha incorporado los conocimientos que adquirió en el programa en la cocina de cada día. Ha reconocido que sí, que le encanta diseñar el menú y disfrutar de una buena comida con amigos. Cuando ha entrado en la ecuación su marido, ella ha comenzado a hablar más de la cuenta: «Se me olvida que aquí siempre hay un poco de cotilleo… Estamos muy bien, la verdad. Él no hace más que correr, pero yo no«.

La confesión de Tamara Falcó que ha querido que eliminen | TVE

A Jordi Cruz le ha hecho gracia la comparación: «Es decir, que Íñigo se va a correr y tú te quedas comiendo». Y aquí ha metido la pata Tamara: «No, si él come mucho más que yo. Recuerdo que hizo el Iron Man y, después, comimos tanto en Italia que cuando se pesó vio que no había adelgazado ni un gramo». Entre nervios, ha sido entonces cuando ha pedido que recortaran aquella escena: «Me matará, esto lo cortamos«. Pero, evidentemente, el vídeo se ha emitido tal cual.