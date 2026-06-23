Masterchef ha escollit la seva flamant guanyadora en una final tensa que ha tingut sorpreses. Aquesta ha estat l’edició menys vista del concurs i això s’ha evidenciat en l’audiència de dilluns, un 11,5% de share -i un 12,6% a l’estat espanyol encara més pobre que de costum- que queda molt allunyat del que han arribat a fer altres anys. Sí que han estat líders per davant del 7,9% i el 6,7% dels capítols de La cas nostra, però és que la cosa és encara més greu si tenim en compte que el programa s’allarga fins a les dues de la matinada i això fa que sigui més fàcil obtenir una xifra més alta.
Els seguidors del concurs gastronòmic també han lamentat que ha estat la que menys nivell ha demostrat, amb uns concursants que no han caigut gaire bé i que tampoc no han cuinat amb tanta professionalitat com en les anteriors. L’única que s’endú tot d’alabances és Marta Delicious, la nova membre del jurat. Ha encantat el fitxatge de la catalana, ja que ha aportat frescor i ha cuinat més en una edició que la seva antecessora –Samantha Vallejo-Nágera– en tota la seva carrera allà.
Pel que fa a la gran final, el més destacat és el triomf de Camilla. Els membres del jurat han tingut clar que havia de ser ella la guanyadora pràcticament des del principi, ja que ha estat qui millors elaboracions ha preparat. Part de l’audiència sospitava que podrien donar el premi a Chambo, però un error de Camilla fa unes setmanes -quan va publicar una foto a Instagram de la final- va avançar que almenys ella seria una de les finalistes. La concursant italiana ha estat l’afortunada que s’ha endut el trofeu, els 100.000 € de premi i la publicació d’un llibre de receptes.
Entre les crítiques dels teleespectadors, una altra vegada que la decisió final s’emetés més enllà de les dues de la matinada. La guanyadora no tenia molts suports, ja que al llarg de l’edició ha deixat anar bajanades. Sí que sembla que tothom està d’acord que és qui ha evolucionat més, almenys ha anat guanyant més adeptes dels que tenia en un principi quan ningú no podia ni veure-la.
Mel i mató, una recepta atrevida en la gran final de Masterchef
Camilla ha acabat convencent el jurat, que en aquesta ocasió comptava amb un tres estrelles Michelin com Joan Roca. El seu menú l’ha fet inspirat en Eivissa, Itàlia i Catalunya perquè són els tres llocs on ha viscut. Ha agradat moltíssim que s’atrevís a presentar un guisat de peix amb arròs i oli de clorofil·la; una altra elaboració bona i típica dels Països Catalans: “Aquest plat és un triple salt mortal amb èxit“, l’han aplaudit. El plat principal consistia en uns gnocchi amb salsa de parmesà i crema de bolets. I, de postres, ha apostat per un clàssic com és el mel i mató que s’ha endut un munt d’alabances. No s’ha quedat amb la recepta típica, però, sinó que ha volgut anar una mica més enllà amb el seu toc personal acompanyant-lo de gelat de llet d’ovella.
Que s’hagi atrevit a fer aquesta recepta en una taula amb tres catalans té mèrit: “He volgut pensar en l’espectacular família del meu marit, que m’ha donat un amor increïble”. A la taula del jurat, efectivament tres cuiners catalans com són Marta Sanahuja, Jordi Cruz i Joan Roca. Els ha convençut, oi tant: “La gràcia d’aquest mel i mató és la senzillesa del plat i tu l’has elevat a unes postres de restaurants amb poc artifici, però donant-lo un lloc gran i fent-lo molt bo”, li ha dit el Jordi. I el gran Joan Roca també l’ha aplaudit: “És una interpretació de mel i mató espectacular amb un alt nivell de resolució tècnica. Són unes postres d’alta cuina que podrien estar perfectament en un restaurant amb 3 estrelles Michelin”.
Que hagin convidat Mariló Montero a veure l’espectacle ha fet gràcia, de la mateixa manera que els hagin sotmès a les proves clàssiques de cada any. La guanyadora és la més impulsiva, una aspirant de caràcter i una mica controladora. No s’ha tallat quan li han preguntat què li semblava que estiguessin els seus pares acompanyant-la, una família que va trencar-se quan els pares van separar-se: “Jo li he tingut molta ràbia al meu pare quan era petita, però ara no em perdo cap moment de la vida sense ell. Avui estan els meus pares aquí junts després de molts anys, gràcies”.
Una edició que ha passat sense pena ni glòria per una cadena que, almenys, té l’alegria del Mundial de futbol.