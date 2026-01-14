Samantha Vallejo-Nágera ha estat una de les protagonistes de l’actualitat televisiva aquesta setmana després de saber que abandona el jurat de Masterchef després de tretze anys. L’empresària i restauradora comença un camí professional fora de les cuines del talent show gastronòmic -que ara ocuparà la influencer Marta Sanahuja, coneguda a xarxes com a Delicious Martha-. Aquesta setmana, però, també és la gran protagonista de la portada setmanal de la revista HOLA per celebrar els 18 anys del seu fill Roscón. El noi, convertit en una estrella a les xarxes, ja ha arribat a la majoria d’edat i la seva mare ha decidit compartir una entrevista llarguíssima i molt potent sobre com va canviar la seva vida amb un nen amb síndrome de Down.
Fa una mica més de tres anys, quan Roscón encara tenia 13 anys, la xef de Masterchef va rebre una allau de crítiques per haver compartit un vídeo on esbroncava el nen en directe, reben un munt de criques. Vallejo-Nágera volia evidenciar com canvia el caràcter d’un nen d’aquesta condició, però bona part dels usuaris van destacar que el que feia havia estat deixar-lo en evidència davant de milers de persones. Ara bé, amb els anys, el noi ha anat ocupant cada cop més espais en el perfil d’Instagram de la seva mare, on el podem veure compartint moments del seu dia a dia, cuinant o arreglant-se plegats.
Samantha Vallejo-Nágera parla com mai del seu fill Roscón i la vida amb un nen amb síndrome de Down
La setmana passada Roscón va fer 18 anys i aquest dimecres la revista HOLA publica un extens reportatge que ocupa la seva portada setmanal. Samantha “presenta” aquesta data tan especial del seu fill petit i revela com ha canviat la seva vida amb un nen amb síndrome de Down, sobretot el moment en què va adonar-se del que passava. “Van ser quinze dies dolents, d’assimilació, el xoc més gran el tens quan reps la notícia”, explica en aquesta entrevista. El “drama”, però, es trasllada també a la reacció de les persones que venien a veure-la a l’hospital. “La gent ve a veure’t a l’hospital com si fos un tanatori en lloc d’un hospital, però no vaig tenir mai por”.
L’exjurat de Masterchef ha definit més d’un cop el seu fill com a “un regal”, si més no, el nom també té cert punt curiós. Els seus altres tres fills tenen molt bona relació amb ell, i són conscients que “tenir una personal especial dins la família els fa que siguin més sensibles”, exposa. “Sempre ha estat molt divertit, amb el que ha estat més un pol d’atracció de riures que de menyspreu. També crec que la gent ja no riu dels discapacitats, això era fa molt”, opina la germana de Colate.
Donar visibilitat a través de les xarxes socials
En tot cas, Samantha Vallejo-Nágera aprofita les seves xarxes socials per parlar de la visibilitat d’aquesta síndrome i els prejudicis que més li molesten. “He donat visibilitat a l’educació d’un nen amb síndrome de Down. Crec que la gent ha après a estimar-los. Jo ho he aconseguit, però no he fet res. Ho ha fet ell, que la gent estimi més als “down” a través d’ell”, confessa.
La propietària d’una empresa de càtering presumeix del seu fill i exposa que Roscón “és una celebrity internacional” i que li encanta “comunicar-se amb els seus fans”. Durant tots aquests anys ha rebut molts escrits i comentaris de persones que tenen familiars amb síndrome de Down a qui ha intentat visitar quan viatjava fora de Madrid amb el programa de RTVE. “Jo crec que aquests nens són petits imants de coses bones. Són amulets de la sort que aconsegueixen que la família estigui més unida fins i tot”, apunta. La xef parla com mai del nen i revela que aquests nens “veuen la vida sense filtre ni pressió social” i que el “deixa ser com és”.
A més a més, arriba a dir que tenir una persona amb discapacitat a casa “i veure el món de la discapacitat és al·lucinant”. “Si no estàs en relació amb la discapacitat, no ho arribes a saber mai i és fascinant” i admet que Roscón és “exactament igual que ella”. Creu que ha fet algun sacrifici per ell? “És que jo pels meus fills no faig sacrificis. Per a mi, ser mare és una vocació”, i explica que de cara a futur, espera que sigui “feliç” i “treballador”. “Vull fer-lo treballar una mica més perquè, a vegades, és una mica mandrós”, comparteix. En tot cas, Samantha Vallejo Nágera ha compartit de manera oberta com ha estat la seva vida amb Roscón, malgrat que aprofitant que eren els 18 del seu fill i que la portada la pinten tots dos, potser podria haver estat bé sentir la veu o les opinions del jove. Caldrà veure, però, si acaba seguint les passes de la seva mare o decideix centrar-se a ser una estrella a les xarxes.