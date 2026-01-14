Samantha Vallejo-Nágera ha sido una de las protagonistas de la actualidad televisiva esta semana después de conocerse que deja el jurado de Masterchef tras trece años. La empresaria y restauradora comienza un camino profesional fuera de las cocinas del talent show gastronómico -que ahora ocupará la influencer Marta Sanahuja, conocida en redes como Delicious Martha-. Esta semana, además, también es la gran protagonista de la portada semanal de la revista HOLA para celebrar los 18 años de su hijo Roscón. El chico, convertido en una estrella en las redes, ya ha alcanzado la mayoría de edad y su madre ha decidido compartir una entrevista larguísima y muy potente sobre cómo cambió su vida con un niño con síndrome de Down.

Hace un poco más de tres años, cuando Roscón todavía tenía 13 años, la chef de Masterchef recibió una avalancha de críticas por haber compartido un vídeo donde reprendía al niño en directo, recibiendo un montón de críticas. Vallejo-Nágera quería evidenciar cómo cambia el carácter de un niño de esta condición, pero buena parte de los usuarios destacaron que lo que hacía había sido dejarlo en evidencia delante de miles de personas. Ahora bien, con los años, el chico ha ido ocupando cada vez más espacios en el perfil de Instagram de su madre, donde podemos verlo compartiendo momentos de su día a día, cocinando o arreglándose juntos.

Samantha Vallejo-Nágera habla como nunca de su hijo Roscón y la vida con un niño con síndrome de Down

La semana pasada Roscón cumplió 18 años y este miércoles la revista HOLA publica un extenso reportaje que ocupa su portada semanal. Samantha «presenta» esta fecha tan especial de su hijo pequeño y revela cómo ha cambiado su vida con un niño con síndrome de Down, sobre todo el momento en que se dio cuenta de lo que pasaba. «Fueron quince días malos, de asimilación, el choque más grande lo tienes cuando recibes la noticia», explica en esta entrevista. El «drama», sin embargo, se traslada también a la reacción de las personas que venían a verla al hospital. «La gente viene a verte al hospital como si fuera un tanatorio en lugar de un hospital, pero nunca tuve miedo».

Samantha Vallejo-Nágera y su hijo Roscón, protagonistas de la portada de la revista HOLA | HOLA

La exjurado de Masterchef ha definido más de una vez a su hijo como «un regalo», si bien, el nombre también tiene cierto punto curioso. Sus otros tres hijos tienen muy buena relación con él, y son conscientes de que «tener una persona especial dentro de la familia les hace que sean más sensibles», expone. «Siempre ha sido muy divertido, con lo que ha sido más un polo de atracción de risas que de menosprecio. También creo que la gente ya no se ríe de los discapacitados, eso era hace mucho», opina la hermana de Colate.

Dar visibilidad a través de las redes sociales

En cualquier caso, Samantha Vallejo-Nágera aprovecha sus redes sociales para hablar de la visibilidad de esta síndrome y los prejuicios que más le molestan. «He dado visibilidad a la educación de un niño con síndrome de Down. Creo que la gente ha aprendido a quererlos. Yo lo he conseguido, pero no he hecho nada. Lo ha hecho él, que la gente quiera más a los «down» a través de él», confiesa.

Samantha Vallejo-Nágera con su hijo Roscón | Europa Press

La propietaria de una empresa de cátering presume de su hijo y expone que Roscón «es una celebrity internacional» y que le encanta «comunicarse con sus fans». Durante todos estos años ha recibido muchos escritos y comentarios de personas que tienen familiares con síndrome de Down a quienes ha intentado visitar cuando viajaba fuera de Madrid con el programa de RTVE. «Yo creo que estos niños son pequeños imanes de cosas buenas. Son amuletos de la suerte que logran que la familia esté más unida incluso», apunta. La chef habla como nunca del niño y revela que estos niños «ven la vida sin filtro ni presión social» y que lo «deja ser como es».

Además, llega a decir que tener una persona con discapacidad en casa «y ver el mundo de la discapacidad es alucinante». «Si no estás en relación con la discapacidad, no lo llegas a saber nunca y es fascinante» y admite que Roscón es «exactamente igual que ella». ¿Cree que ha hecho algún sacrificio por él? «Es que yo por mis hijos no hago sacrificios. Para mí, ser madre es una vocación», y explica que de cara al futuro, espera que sea «feliz» y «trabajador». «Quiero hacerlo trabajar un poco más porque, a veces, es un poco perezoso», comparte. En cualquier caso, Samantha Vallejo Nágera ha compartido de manera abierta cómo ha sido su vida con Roscón, aunque aprovechando que eran los 18 de su hijo y que la portada la protagonizan ambos, tal vez podría haber estado bien escuchar la voz o las opiniones del joven. Habrá que ver, sin embargo, si acaba siguiendo los pasos de su madre o decide centrarse en ser una estrella en las redes.