Samantha Vallejo-Nágera esbronca el fill en un vídeo i acaba demanant perdó

Samantha Vallejo-Nágera està rebent moltíssims comentaris negatius pel vídeo del fill petit que ha publicat a través de les xarxes socials. En ell es veia el petit Roscón, de 13 anys i amb síndrome de Down, plorant sense parar mentre la mare li retreia que s’hagués portat malament. La xef de Masterchef decidia compartir-ho per evidenciar com canvia el caràcter d’un nen d’aquesta condició, però la gran majoria d’usuaris creien que el deixava en evidència i que s’havia equivocat en compartir un vídeo en el que se la veu ser “tan dura” amb ell perquè està vulnerant la seva intimitat en divulgar un moment tan íntim.

El gravava mentre li demanava que demanés perdó i que assegurés que es portaria bé, que no veuria la televisió fins que acabés de dinar. Ella li deia que estava castigat i ell reconeixia, visiblement nerviós, que no li agrada que el castigui. Finalment, però, la mare aconseguia que es calmés i el recompensava amb un aperitiu.

Qué asqueroso lo de Samantha de Masterchef grabando a su hijo MENOR llorando y subiéndolo a redes sociales… Es de no tener escrúpulos compartir imágenes tan íntimas de un niño vulnerando así su derecho a la INTIMIDAD. Basta ya de SOBREEXPONER A MENORES POR CUATRO LIKES. pic.twitter.com/GUy9kLkiG1 — MALBERT (@ItsMalbert) October 2, 2022

Samantha Vallejo-Nágera demana perdó pel vídeo del fill

L’allau de crítiques ha estat tan potent, que la cuinera ha acabat publicant un altre vídeo en el que demana perdó a tots aquells que s’han sentit ofesos pel vídeo del seu fill Roscón. Ha intentat defensar-se, encara que ha acabat reconeixent que potser publicar aquelles imatges no era molt adequat: “El meu fill plora per ximpleries com tots els nens, sobretot quan li trec el comandament a distància de la televisió. És increïble com passa del plor als riures en dècimes de segon. Ell és un nen molt feliç que ens fa molt feliç a tots en el seu dia dia, els deures, les cançons, els somriures, la cara. Ajuda moltíssima a mares amb nens amb síndrome de Down a donar visibilitat a nens amb aquesta condició i a aprendre del seu dia a dia, per això ho trec en les meves xarxes socials”.

Samanta Vallejo-Nágera demana perdó | Instagram

“Sento moltíssim que el vídeo d’avui no fos apropiat i, de debò, demano mil disculpes per haver-ho publicat i a tots aquells als qui els ha fet mal. No era la meva intenció, ho sento moltíssim”, ha prosseguit en un post que s’ha omplert de missatges de famoses que li mostraven el seu suport.