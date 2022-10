Íñigo Onieva, l’estrella de la reaparició d’Ana Rosa Quintana

Íñigo Onieva és el protagonista de l’actualitat rosa des que se sabés que Tamara Falcó ha decidit trencar el comprimís amb ell després de confirmar-se que li ha estat infidel. Fins ara s’ha mantingut en un segon pla i no ha concedit cap declaració al respecte, mentre que ella no fa més que xerrar sobre el tema. Ara bé, sembla que aquest hermetisme està a punt de trencar-se perquè Ana Rosa Quintana hauria aconseguit convèncer-lo perquè trenqui el seu silenci i intenti defensar-se en el plató del seu programa.

Ha estat el fotògraf Diego Arrabal qui ha anunciat en exclusiva que podrem veure l’ex de Tamara Falcó en el plató d’El Programa de Ana Rosa aquest dimecres. I per què el dia 5? Per coincidir amb el retorn de la presentadora després del càncer, una tornada a la feina que finalment té data després de gairebé un any sense aparèixer a televisió.

Que aparegui Íñigo serà tota una bomba televisiva, ja que les seves paraules són les més buscades en aquests moments perquè encara no ha dit res. Ni la productora ni el programa han confirmat la seva aparició, així que caldrà esperar per veure si finalment Ana Rosa torna dimecres i si ho fa amb una entrevista amb l’Íñigo: “Per primera vegada seurà a plató per explicar tot el que ha passat Tamara Falcó. L’anaven a entrevistar en el programa nou d’Emma García, però la productora -que és la mateixa- ha decidit deixar-lo a l’Ana Rosa per fer que la seva tornada generi encara més interès”.

Íñigo Onieva, sense feina després de la ruptura amb Tamara | Europa Press

Tamara Falcó, polèmica per les seves declaracions sobre la infidelitat

Tamara Falcó, per la seva banda, es troba a Mèxic per participar en el Congrés Mundial de les Famílies. La filla d’Isabel Preysler ha aprofitat la seva estada per deixar anar que l’ex li fa “pena“, encara que els comentaris dels que més s’han parlat tenen a veure amb la llibertat sexual que ha criticat.

L’han deixat verda per etzibar que estem vivint “un moment molt complicat” per a la humanitat perquè hi ha “diferents tipus de sexualitat”: “Hi ha tants llocs diferents en els que es pot exercir el mal“.

“En quin moment respectarà les creences i sentiments d’altres persones? Entenc que estigui disgustada per les banyes, però dir aquest tipus de coses és molt perillós”, han dit des del nou programa d’Emma García a Telecinco.