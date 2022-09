El promès de Tamara Falcó li fa el salt i ella pren una dràstica decisió

La relació entre Tamara Falcó i la seva parella, Iñigo Onieva, ha estat envoltada de rumors d’infidelitat des del primer moment. Falcó sempre els ha descartat, però finalment l’evidència ha estat tan gran que ha posat punt i final a la seva relació i ha marxat de casa. Tot es remunta al passat dijous, quan Falcó va anunciar el seu compromís amb Onieva amb una foto a instagram on mostrava el seu caríssim anell -14.500 euros- i explicava la felicitat que sentia amb el seu futur marit. Això, però, ha durat poc perquè aquest post va provocar un allau de reaccions a les xarxes. En els últims dies s’ha fet viral un vídeo d’Onieva fent-li el salt, petonejant-se apassionadament amb una jove americana, Marina Theiss, en un festival al qual va assistir a Nevada, als Estats Units.

Tamara falco anunciando que se casa y el novio liándose con otra hace 2 semanas🫠🫠 pic.twitter.com/8QbZG2O6N2 — blanqui🫶🏻 (@blanchcoti) September 23, 2022

Després que s’hagi fet viral aquest vídeo, el programa ‘Ya es verano’ ha avançat que Falcó ha decidit tallar la relació amb aquest empresari de forma definitiva i s’ha traslladat de la casa on vivien junts a la de la seva mare, on està rebent el suport dels seus familiars. La reacció d’Onieva va ser primerament negar els fets i justificar-se dient que era un vídeo del 2019, quan encara no estava sortint amb Tamara. Ara bé, la premsa i els usuaris de les xarxes s’han encarregat de demostrar que el vídeo es de fa escassament un mes. Enmig d’aquesta voràgine, la marquesa ha decidit eliminar el post d’Instagram on anunciava l’enllaç i marxar de casa per instal·lar-se amb Isabel Preysler.

Maniobra a la desesperada per aconseguir el perdó de Tamara

Així, Falcó ja no vol casar-se amb aquest empresari perquè es troba, segons aquest programa, “profundament dolguda” per la “humiliació pública per la que l’ha fet passar” en els últims dies, quan s’ha fet evident que tots els rumors -dels quals ella sempre l’ha defensat- eren certs. Onieva, desesperat per aconseguir el perdó de la marquesa, va emetre ahir un comunicat a Instagram on demana perdó a Tamara de la següent manera: “En els vídeos difosos apareixo en una actitud inacceptable de la qual estic absolutament penedit i destrossat per això. Demano perdó per no haver estat honest i demano perdó a Tamara i la seva família públicament“.