Tamara reconeix que ha intentat treure’s la vida dues vegades

Tamara ha reaparegut a televisió en una entrevista que ha deixat amb la boca oberta els fans. La cantant ha tret a la llum que ha intentat treure’s la vida dues vegades, uns moments molt complicats que ha tret a la llum per primera vegada. La pandèmia va afectar directament a la seva feina, la que va reduir-se dràsticament: “He estat dos anys sense treballar i hi ha hagut moments en què ha vingut l’ambulància perquè he volgut treure’m la vida… Van ser dos anys molt complicats per a la meva família i amics, els qui sempre han estat al meu costat”.

La cantant patia una depressió severa de la que ha volgut deixar clar que es pot sortir: “El primer que has de fer és posar-te en mans de professionals, psiquiatres, psicòlegs… i, a més a més, necessites molta força de voluntat. Després de dos anys de depressió severa, vaig llevar-me un dia i vaig dir que mai més no prendria les pastilles contra la depressió. Mai més ho vaig tornar a fer”, revela.

Tamara va tocar fons, una sensació que prefereix no recordar: “Jo no volia existir. L’única persona que em va donar la mà en aquell moment va ser la meva amiga, que em va ajudar en aquest moment tan complicat.

La cantant Tamara revela que s’ha intentat treure la vida | Telecinco

Tamara és mare d’un nen que necessita teràpia un cop per setmana

Mare de quatre fills, un d’ells està diagnosticat amb el trastorn de l’espectre autista: “M’ho vaig prendre amb bastant fortalesa, però va ser difícil perquè estàvem perduts i no sabíem a què ens enfrontàvem. El meu marit va enfonsar-se perquè era una cosa nova… Des que conec més informació al respecte he aprofitat per donar-li visibilitat al seu trastorn, el que no és una malaltia. Ell va a teràpia des que té dos anys i mig i no pot faltar cap setmana”.