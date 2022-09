Santi Millán treu ferro al vídeo sexual amb l’amant: “Ha estat anecdòtic”

Santi Millán ha reaparegut després de protagonitzar un munt de titulars escandalosos quan es va filtrar un vídeo sexual en què se’l veia practicar sexe amb una noia que no era la seva dona. Poc després van confessar que tenen una relació oberta i que no els molesta que mantinguin relacions amb altres persones, però igualment l’escàndol ja havia començat. La parella ha intentat treure ferro al tema perquè se’n deixi de parlar, però això no evita que els periodistes continuïn fent preguntes sobre el tema.

El presentador ha acudit aquest dijous a la presentació de la nova temporada de Got Talent, el que ha suposat la primera vegada que s’ha exposat a l’interrogatori de la premsa des que es viralitzés el seu vídeo íntim. Com està dos mesos després d’aquell moment tan incòmode? “Estic bé, tinc una edat ja. Això ha estat molt anecdòtic en la meva vida com també ho seria en la de qualsevol. No li donem la importància que no té”, etziba a Bluper.

Ara bé, alhora recorda que la filtració del vídeo va ser una clara vulneració a la seva intimitat i que els advocats estan treballant-hi encara: “La meva advocada s’està encarregant del tema, és clar. Aquí l’únic problema és que aquestes coses no se solucionen ràpidament… quan surti la sentència potser han passat tres o quatre anys. El que espero és que els mitjans de comunicació es facin el mateix ressò de la sentència que del delicte”.

En el seu moment, fonts properes al presentador van dir que estava molt sorprès i que no podia entendre com havia passat: “Està descol·locat perquè no sap qui ho ha fet, però de moment es deixa assessorar pels seus advocats”.

Santi Millán i Rosa Olucha intenten deixar la polèmica enrere

Santi Millán i Rosa Olucha han gaudit igualment de l’estiu i han passat unes setmanes molt agradables a bord d’un vaixell per les Illes Balears. Han publicat fotografies que demostren que estan molt bé junts, la millor manera d’intentar deixar tota la polèmica enrere.

Santi Millán i la dona publiquen una foto sense roba | Instagram

De moment caldrà esperar per veure com avança la investigació i posterior judici. Santi Millán intentarà deixar-ho en segon la mentre continua de gravació i es prepara per a les emissions de la nova temporada de Got Talent.