Santi Millán, víctima de la filtració d’un vídeo sexual

Santi Millán no ha viscut un cap de setmana fàcil. El nom del presentador català ha estat tendència a Twitter per un tema molt desagradable que podria haver-li causat greus problemes a casa: la filtració d’un vídeo porno seu en què se’l veu mantenint relacions sexuals amb una noia rossa que no sembla la seva dona.

A Twitter han publicat les imatges i encara són fàcils de trobar, un vídeo en el que es veu clarament que és ell qui voluntàriament grava el vídeo a tall de selfie. El que no s’esperava era que acabés publicant-se a la xarxa, un escàndol que el col·loca al centre de la diana mediàtica.

Santi Millán, protagonista d’un escàndol | Instagram

El presentador català denuncia haver estat víctima d’un delicte

El presentador està casat des del 2009 amb Rosa Olucha, amb qui té dos fills adolescents. De moment es desconeix qui ha publicat aquest vídeo d’un minut de durada, el que s’ha viralitzat en poques hores. La difusió d’aquest tipus de gravacions pot suposar un delicte molt greu contra la intimitat, el que ell ha volgut recordar en les úniques declaracions que ha concedit al respecte: “No vull fer cap comentari sobre el tema. No vull dir com s’han d’enfocar les coses, però la notícia aquí és que s’ha comès un delicte. Jo no entenc de lleis, així que no comentaré res”, ha dit davant dels periodistes d’ABC.

El barceloní ha estat víctima d’una filtració de caràcter sexual, un delicte que podria comportar pena de presó entre tres mesos i un any per a tots aquells que difonguin les imatges sense autorització de la persona afectada. Aquesta pena pot augmentar fins a quatre anys de condemna si també s’obtenen les imatges sense el consentiment de la víctima, el que sembla que també ha passat en aquest cas. Molts van difondre les imatges a la xarxa, sense pensar que ara poden tenir greus conseqüències.

Santi Millán, protagonista d’un escàndol en plena gravació de Got Talent

Santi Millán va començar el rodatge de la nova temporada de Got Talent fa només uns dies, una feina que realitza des de fa més de vuit anys i que s’ha convertit en una de les seves principals vies d’ingressos. Aquesta estrena es veurà esquitxada per aquest escàndol, el que farà que tots els focus l’apuntin en els pròxims dies. El que ara vol saber la premsa rosa és la identitat de la jove que apareix amb ell en les imatges, ja que no sembla la dona. És aquesta la prova que li ha estat infidel? O són imatges anteriors a la seva relació? Ell no ha volgut aclarir-ho, el que fa que els rumors s’accentuïn encara més. El més probable és que ara intenti investigar i denunciar el responsable d’aquesta filtració, la que pot arribar a fer-li molt de mal.