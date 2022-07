Santi Millán i la dona, despullats en una foto per oblidar el vídeo sexual

Santi Millán i la dona, la directora de televisió Rosa Olucha, han reaparegut després de la polèmica. El presentador de Got Talent va ser víctima de la filtració d’un vídeo sexual en el que se’l veia mantenir relacions amb una altra dona. Aquestes imatges van suposar tot un escàndol mediàtic que el va col·locar en primera línia. Ara bé, el que més va sorprendre va ser que la mare dels seus fills el defensés públicament en un comunicat bomba en què reconeixia que tenen una relació oberta i tots dos tenen “permís” per fer sexe amb altres persones. Des del principi va voler deixar el tema enrere, el que ara acaben de tornar a demostrar.

Com? La parella es troba de vacances a Menorca, del que estan presumint en els seus respectius perfils d’Instagram. La dona de Santi Millán ha publicat una fotografia del iot en el que s’estan movent entre alguns dels punts més macos i recòndits. Tot just després, ha compartit una instantània amb la que sembla que es mofin de tota la polèmica que els ha envoltat aquestes darreres setmanes. En aquesta fotografia, se’ls veu a tots dos sense roba en una selfie carregada de significat. La dona ha optat per ocultar les parts íntimes del marit amb una icona d’un trèvol, una manera d’evitar que la plataforma censurés la imatge.

Santi Millán i la dona publiquen una foto sense roba | Instagram

El matrimoni desconnecta a Menorca | Instagram

Santi Millán i Rosa Olucha desmenteixen els rumors de crisi

En un primer moment, tothom va donar per fet que aquell vídeo demostrava que l’actor estava posant les banyes a la dona. En saber-se que tots dos mantenen relacions amb altra gent, aquesta acusació va desaparèixer. Ara bé, encara són molts els qui diuen que no travessarien un bon moment. Amb aquest viatge -i la fotografia en què se’ls veu nus- podrien voler demostrar que tots els rumors són falsos i que estan gaudint d’unes vacances romàntiques.

Des del principi han volgut deixar clar que la filtració no els havia afectat com a parella. Ara bé, tots dos han denunciat que hagin filtrat les imatges sense el permís del protagonista. De fet, ell mateix ha deixat clar que vol trobar els culpables i denunciar-los. De moment, opten per ignorar la polèmica i, fins i tot, riure-se’n i demostrar que no els importa què pensi la gent.