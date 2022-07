Mercedes Milá, desemmascarada per Kiko Matamoros: “Fa mal als dèbils”

Kiko Matamoros ha protagonitzat alguns dels moments més polèmics d’aquesta edició de Supervivientes, el que donava ales a Mercedes Milá per criticar-lo públicament. Ho va fer en una carta demolidora en què l’acusava de ser “un cregut, prepotent, vanitós i amb la certesa de ser millor que ningú”. Com era d’esperar, el tertulià de Sálvame va respondre en tornar d’Hondures: “Aquesta és la seva opinió i la respecto. Ella és una professional contrastada del mitjà, però podria explicar coses que conec coses d’ella que potser modificaven una mica la imatge que es té d’ella i no ho faré”, deia el cap de setmana.

Ara bé, no li ha agradat que la periodista catalana hagi reiterat que “se la bufa” tot el que tingui a veure amb ell. Novament, Kiko ha reaccionat: “Em sembla una expressió malsonant i impròpia d’una senyora amb la seva trajectòria professional. Mercedes Milá no ha tingut un comportament exemplar en els platós i crec que no ha sabut assimilar que el temps passa per a tots. Hi ha una cosa que et ve molt bé, que qualsevol temps passat va ser millor. Això és el que fa amb tu, guapa. I no diré res més perquè et respecto molt”, deia de males maneres.

Ara bé, no content amb això, deixava anar un titular: “Ella ha fet mal a gent molt dèbil i anònima a la que ha fet fora dels platós. És una dona que no ha sabut assimilar que el temps passa per a tots i que avui ets aquí i demà potser no”. A més a més, ha deixat caure que sap com va ser el seu acomiadament de Telecinco: “Li van dir que no, que marxava… Així que compte“.

Kiko Matamoros critica Mercedes Milá | Telecinco

Kiko Matamoros, també contra els enganys de Sálvame

Kiko Matamoros ha tornat a ocupar la cadira de Sálvame, una feina de col·laborador que suposa la principal de les fonts d’ingressos que té. El tertulià no oblida, però, que es deu a l’audiència. I és per això, segurament, que aquest dilluns ha carregat directament contra el programa que l’ingressa la nòmina per sorpresa de tots. Què ha passat? La direcció de l’espai organitzava la tarda perquè els col·laboradors poguessin jugar al mític ¿Qué apostamos? i, per tal de fer-ho, donaven el poder a una persona del públic per treure de l’urna un paper que contenia el nom del concursant que hauria de superar el repte.

La seleccionada era la Lydia Lozano, que havia d’escollir un dels companys perquè es dutxés en directe si ella superava el repte. La periodista no dubtava en assenyalar Kiko Matamoros, precisament, amb qui darrerament té moltes baralles. Semblava fet a propòsit i Kiko Matamoros ha volgut demostrar que el programa ho havia preparat tot: “Li recomanaria a la direcció que no jugui tan brut perquè potser jo també he de dir el que sé”. En veure que deien que no es canviaven les regles del joc, ell decidia treure a la llum l’engany del programa: “Descobrirem les trampes”, deia abans d’agafar el bol en el que estaven tots els papers amb -presumptament- els noms dels tertulians. Sorprenentment, ell tenia raó i en tots els papers posava Lydia Lozano.

Ella es quedava amb la boca oberta, ja que s’adonava que havien jugat amb ella perquè volien que hagués de superar el repte i que escollís el seu enemic per fer-lo més divertit. Novament, una prova més que a Sálvame poques coses de les que passen són certes i espontànies.