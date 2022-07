Kiko Matamoros parla de la seva vida íntima amb la xicota de 40 anys menys

Kiko Matamoros ha tornat de Supervivientes amb moltes ganes de parlar i enfrontar-se amb els seus companys de Sálvame. El col·laborador televisiu no es talla gens i això ha donat peu al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, per preguntar-li si un cop ha tornat de la illa ha fet l’amor amb la seva xicota, Marta López Alamo, de quaranta anys menys. “Tu ja has fet l’amor?”, li va preguntar directament el presentador, al que el col·laborador no va dubtar a respondre: “Dos cops en dos dies separats. La segona ja va ser més ràpida”. Ho va dir rient mentre la resta del plató l’aplaudia per la seva sinceritat i sentit de l’humor.

Just després Jorge Javier Vázquez donava pas a Lara Álvarez, la presentadora que està a Hondures, però no s’oblidava del que li havia dit Kiko Matamoros només aterrar de la illa. “Lara, que diu el Kiko que ja ha fet l’amor dos cops”, li va dir Jorge Javier Vázquez mentre intentava aguantar el riure. Just després la presentadora responia de forma divertida: “Home, no esperava menys del Kiko“.

Marta López visita Kiko Matamoros a Hondures – Telecinco

El retrobament més romàntic de Kiko i la seva joveníssima nòvia

La relació entre Kiko Matamoros i Marta López Alamo ja fa dos anys que va començar i, malgrat les crítiques que reben per la diferència d’edat -quaranta anys exactament- la parella té una relació molt consolidada. El retrobament entre els dos ho va deixar ben clar al plató de Telecinco, on Marta López Alamo li va entregar un ram de flors gegant i dues caixes d’uns famosos croissants, els manolitos, que havien estat petició expressa de Kiko des de la illa.

“T’estimo”, no deixava de repetir-li Kiko Matamoros mentre ella li deia que ella també i el mirava fixament als ulls després de 71 dies separats que han estat complicats per a la parella.