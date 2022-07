Acusen ‘Sálvame’ de no pagar els maquilladors: “Em van dir que no cobraria”

Sálvame ha fet unes audiències molt baixes aquests darrers mesos, per la qual cosa van començar a incorporar canvis en la plantilla i en els continguts. L’últim invent? El Sálvame Mediafest, un programa especial en què els col·laboradors habituals haurien de preparar actuacions musicals amb artistes de primer nivell. De moment han emès dues gales, les que han acabat generant moltíssimes crítiques. Ara en rebrà encara més, ja que els han acusat de no pagar als convidats.

Dimecres vinent emetran una altra gala, una tercera edició en què volen que els tertulians es converteixin en drag queens per un dia. Per tal d’aconseguir-ho, haurien demanat ajuda a draq queens reals perquè els maquillin i pentinin. Quin és el problema? Que no pagarien res a canvi d’aquesta feina i assessorament, el que ha indignat molt.

Rafa Mora actuava amb una drag queen | Telecinco

Una drag queen denuncia públicament Sálvame per no voler pagar pels seus serveis

Una de les drag a qui volien contractar els ha denunciat públicament en el seu perfil de Twitter, el que ha generat molta ràbia perquè consideren que sí han de cobrar pels seus serveis: “Em van contractar de Sálvame per anar a treballar gratuïtament per maquillar i vestir un dels seus col·laboradors. En un primer moment vaig acceptar per pura exposició. Em van passar la llista de possibles col·laboradors als que draguear i vaig dir que em donava igual excepte amb dos col·laboradors en concret perquè no empatitzo ideològicament amb ells. Han demostrat que són persones de dretes i masclistes”.

Des del moment en què va deixar clar que vetava aquells dos tertulians (dels qui no ha dit el nom), sembla que el programa hauria optat per ignorar-la i trencar el contracte amb ella: “Des que vaig dir això, van deixar de contactar amb mi. Imagino que és bo i espero que les drags que vagin, cobrin alguna cosa almenys i que s’ho passin bé. Jo ni tan sols ho veuré”.

-no empatizo ideologicamente con ellos, han demostrado que son carcas de derechas y otro un machito, y desde que les dije eso dejaron de contactarme..

imagino que para bien, espero q a las drags que vayan les paguen algo al menos y que se lo pasen bien

yo ni lo vere 😘💥 — gad yola (@gadyoladrag) July 1, 2022

A més a més, ha deixat lar que tampoc no entén per què han de trucar drag queens perquè els vesteixin com elles: “Quan em van contractar em van dir que seria gratis, però després d’això no sé si hauran canviat d’estratègia. Que hagin posat un telèfon perquè les drag queens hagin de contactar amb ells em sembla sospitós”, ha deixat caure. Una polèmica que torna a deixar en evidència el programa del cor de Telecinco, que no estaria oferint diners als convidats i maquilladors que contracta per a aquestes gales especials.