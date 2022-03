Carlota Corredera, David Valldeperas i Alberto Díaz diuen adeu a Sálvame

Ha arribat el dia. La presentadora Carlota Corredera i els directors de ‘Sálvame’ David Valldeperas i Alberto Díaz han dit adeu al programa de Telecinco. Tots tres han estat acomiadats com a conseqüència de la crisi d’audiència que viu el programa de les tardes de Telecinco, i aquest divendres ha estat el seu últim dia. A Carlota li tocava presentar aquest dia el programa i ha rebut nombrosos regals per part dels col·laboradors. Per exemple: Gema López li ha regalat un braçalet amb el dibuix d’un avió.

Carlota Corredera i Gema López | Telecinco

Altres compays com Terelu Campos també li han fet regals, i Lydia Lozano, María Patiño i Kiko Matamoros -que aquest dia no estaven convocats al programa- han entrat per videoconferència per acomiadar-se de la seva amiga i companya. Per la seva banda, David Valldeperas i Alberto Díaz també s’han acomiadat de ‘Sálvame’. “Estic trist perquè deixo aquesta cadira després de tantíssims anys, però també tinc ganes de canviar i de reptes, d’altres històries. No explicaré què faré a partir del dilluns, prefereixo que la gent ho vagi descobrint, és com explicar el final d’un llibre. D’alguna forma seguiré vinculat a ‘Sálvame. Ens hem divertit molt treballant, gràcies a tots els que estan al plató i als que estan darrere”, ha començat.

Carlota Corredera | Telecinco

“Anar a treballar cada dia a un lloc en el qual t’ho passes bé, entretens i saps que fas un bé és fantàstic. Hi ha gent a la que potser no li agrada, però la intenció és entretenir”, assegurava. I, finalment, Alberto Díaz s’emocionava en el seu adeu: “Vull donar les gràcies i demanar perdó. Demanar perdó a tot aquell que s’hagi sentit molest i ofès aquests anys en què hem treballat, i donar les gràcies a tot l’equip i a la meva família, als meus pares, als meus fills i als meus germans”, ha conclòs.