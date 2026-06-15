Marius Borg, el fill gran de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha estat condemnat a quatre anys de presó. L’escàndol és majúscul al país noruec, ja que el tribunal ha considerat provat que el jove aristòcrata és culpable d’haver comès dues violacions i una agressió. Als seus 29 anys, el fill que va tenir en el seu primer matrimoni -abans de casar-se amb el príncep hereu de Noruega- també ha estat condemnat per tràfic de drogues i diverses infraccions. Cal recordar que, ell mateix, va reconèixer davant del jutge “una vida d’excessos“, l’incompliment d’una ordre d’allunyament contra l’exparella i haver transportat marihuana alguna vegada.
La Fiscalia demanava 7 anys i 7 mesos de presó per a ell, però finalment se li ha rebaixat als quatre anys. Haurà de continuar a presó, doncs, on ha estat detingut les últimes setmanes. La premsa nòrdica es mostra escandalitzada davant de la sentència, on queda palès que el jove va violar una noia mentre dormia perquè en un vídeo se la veuria clarament “amb els ulls tancats i sense reacció al contacte físic“. Ell sempre ha mantingut que va ser una relació consentida, però no ho ha pogut provar. A més, també han comprovat que va exercir violència contra la seva exparella, la influencer Nora Haukland, i que ella tenia motius fundats per témer noves agressions.
En total, s’enfrontava a prop de quaranta càrrecs. Marius Borg haurà de pagar uns 58.000 euros en concepte d’indemnitzacions a diverses víctimes. De tot això se n’ha assabentat per videoconferència, ja que recentment havia estat ingressat a l’hospital per problemes de salut dels quals no s’han fet públics els detalls.
Que el fill de la princesa hagi estat condemnat a quatre anys de presó farà molt de mal a la imatge de la monarquia. Ell no és fill del futur rei, però sí de la seva dona. I si tenim en compte que es va divorciar del pare quan era molt petit, la cosa sembla encara més greu perquè aquest nen s’ha criat a palau des de molt petit.
La sentència contra el fill arriba en un mal moment per a Mette-Marit de Noruega
Cal recordar que Mette-Marit de Noruega està travessant un moment complicat de salut, així que aquesta sentència condemnatòria contra ell fill no l’ajuda. L’aristòcrata pateix una fibrosi pulmonar molt avançada i els metges l’ha hagut d’inscriure en llista d’espera per a un trasplantament de pulmó, ja que consideren que és l’única opció per salvar-li la vida. Se l’ha vist amb públic amb un respirador artificial, de fet, el que demostra com és de greu.
Ara, Mette-Marit de Noruega haurà d’acudir a presó si vol visitar el fill i això durant els pròxims quatre anys. L’escàndol ha sacsejat la monarquia i també tot el país, que avui s’ha llevat amb una notícia que els deixa glaçats.