Mette-Marit de Noruega ha rebut el trasplantament de pulmó que necessitava després d’un empitjorament en la seva salut que tenia el seu entorn molt preocupat. Els metges van diagnosticar-la de fibrosi pulmonar crònica el 2018 i, recentment, s’havia sabut que havia anat trobant-se pitjor i pitjor… fins al punt que requeria d’un respirador artificial. Que el seu marit, el príncep hereu Hakoon, hagués cancel·lat l’agenda in extremis havia fet pensat en el pitjor. Ara, la casa reial nòrdica ha confirmat que ho ha fet per acompanyar-la en una operació que afortunadament ha estat “exitosa“.
Els metges que l’atenen havien confirmat, davant la premsa, que creien que aquesta era l’única solució que trobaven al deteriorament que havia patit. “Degut a l’estat de salut de la princesa hereva, el príncep ajustarà l’agenda els pròxims dies per poder passar més dies amb ella en aquest període“, han anunciat en un comunicat.
En aquest, confirmen que la intervenció ha anat bé i que ara seguirà el protocol habitual que la forçarà a estar ingressada les pròximes setmanes per comprovar si s’adapta bé al nou pulmó: “Ajustarem la medicació, controlarem possibles complicacions i la sotmetrem a rehabilitació“.
El matrimoni reial ha donat les gràcies a l’equip mèdic i també als monàrquics que s’han preocupat per ella: “Els prínceps hereus expressen el seu agraïment més sincer per les nombroses mostres d’estima i afecte que han rebut perquè significa molt per a ells en aquests moments difícils“.
El trasplantament de Mette-Marit arriba dies després de la condemna al seu fill
Aquesta operació ha tingut lloc només un parell de dies després de conèixer el contingut de la sentència judicial contra el seu fill. Mette-Marit va ser mare de Marius Borg en el seu primer matrimoni, un noi que s’ha criat a palau -perquè va divorciar-se del seu pare quan ell era molt petit- però que ha sortit bastant conflictiu.
Davant del jutge, de fet, havia reconegut que havia tingut una vida “plena d’excessos“. L’acusaven de més de trenta delictes i, després d’un judici molt mediàtic, el tribunal l’ha condemnat a quatre anys de presó per dos delictes de violació i un d’agressió.
Conèixer que el seu fill gran haurà de passar tant de temps a presó, i per delictes tan greus, deu haver afectat també l’estat delicat de Mette-Marit. No seran fàcils les pròximes setmanes, però des de la família reial confien que la situació es calmi.