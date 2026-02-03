Noruega viu avui un dia històric amb l’inici del judici contra Marius Borg, el fill de la princesa Mette-Marit. L’escàndol és majúscul perquè la justícia del país haurà de decidir si el noi és culpable dels 38 càrrecs que li imputen, quatre d’ells per violació. El jove, de 29 anys, s’ha criat a palau encara que no és fill del futur rei, sinó del primer matrimoni de la seva dona. Sigui com sigui, mai no havia passat que pogués acabar a la presó el fill de la futura reina consort i el país està commocionat. Només unes hores abans de l’inici del judici, s’ha aprovat que vagi a presó provisional durant quatre setmanes perquè ha estat detingut per una nova denúncia contra ell, ara per agressió i amenaça amb arma blanca. Per tot això, s’enfronta a una condemna que podria arribar als 12 anys de presó.
El relat de les presumptes víctimes és bastant impactant, tenint en compte que una de les noies l’acusa d’haver-li fet “cops de peu” i d’estrangular-la. Ell s’ha declarat innocent de les quatre violacions i “parcialment” culpable de les lesions que hauria provocat a qui fos la seva parella l’estiu del 2024. Està previst que el judici s’allargui set setmanes, en els quals sembla que intentaran demostrar que les denúncies són falses i que l’episodi de violència domèstica va ser “aïllat” i provocat pels problemes de salut mental que tindria el jove “per culpa del consum d’alcohol i cocaïna“.
Acusen Marius Borg d’haver violat quatre noies diferents, d’haver comès diversos actes de violència, abús amb una exparella, alteració de l’ordre públic, violació d’una ordre d’allunyament, filmació il·legal de diverses dones, amenaces de mort, assetjament policial, infraccions de tràfic… Una perla que ha estat denunciat per nou persones, dues d’ells policies. El judici comença amb quatre dones que volen ser anònimes, una exparella que sí que s’ha personat i la influencer Linni Meister.
L’expectació mediàtica és immensa i, prova d’això, que 22 dels 56 mitjans que s’han acreditat per seguir el judici són estrangers. Després d’un any d’investigació policial, s’haurien aportat com a proves “milers” d’arxius multimèdia i desenes de missatges, avança la revista ¡Hola!. Aquest no serà un judici fàcil i tampoc uns mesos còmodes per a la família reial, que haurà de continuar amb la seva agenda.
Més problemes per a Mette-Marit ara que surt a la llum la relació amb Jeffrey Epstein
Mette-Marit haurà de seguir el judici amb una preocupació extra, la pressió que deu estar rebent ara que s’ha filtrat que la relació que tenia amb Jeffrey Epstein era més propera del que va dir en el seu moment. En els documents que s’estan publicant sobre el multimilionari a qui van acusar de traficar amb dotzenes de nens i d’explotar i abusar sexualment d’unes quantes més en festes que comptaven amb la presència de gent molt poderosa.
Segons mitjans noruecs, el nom de la princesa hereva apareix “més de mil cops” en el material que estan analitzant els investigadors. Hi hauria correus electrònics amb Epstein, registres de trucades, intercanvis sobre cites mèdiques, plans de viatge… Ella va quedar-se a la mansió del financer durant quatre dies, però insisteixen des de palau que hauria posat fi a la seva relació quan va adonar-se que intentava utilitzar la connexió que tenien davant d’altres persones.