Noruega vive hoy un día histórico con el inicio del juicio contra Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit. El escándalo es mayúsculo porque la justicia del país deberá decidir si el joven es culpable de los 38 cargos que se le imputan, cuatro de ellos por violación. El joven, de 29 años, se ha criado en palacio aunque no es hijo del futuro rey, sino del primer matrimonio de su esposa. Sea como sea, nunca había ocurrido que pudiera terminar en prisión el hijo de la futura reina consorte y el país está conmocionado. Solo unas horas antes del inicio del juicio, se ha aprobado que vaya a prisión provisional durante cuatro semanas porque ha sido detenido por una nueva denuncia contra él, ahora por agresión y amenaza con arma blanca. Por todo esto, se enfrenta a una condena que podría llegar a los 12 años de prisión.

El relato de las presuntas víctimas es bastante impactante, teniendo en cuenta que una de las chicas lo acusa de haberle dado «patadas» y de estrangularla. Él se ha declarado inocente de las cuatro violaciones y «parcialmente» culpable de las lesiones que habría provocado a quien fuera su pareja en el verano de 2024. Está previsto que el juicio se alargue siete semanas, en las cuales parece que intentarán demostrar que las denuncias son falsas y que el episodio de violencia doméstica fue «aislado» y provocado por los problemas de salud mental que tendría el joven «por culpa del consumo de alcohol y cocaína«.

Acusan a Marius Borg de haber violado a cuatro chicas diferentes, de haber cometido varios actos de violencia, abuso con una expareja, alteración del orden público, violación de una orden de alejamiento, filmación ilegal de varias mujeres, amenazas de muerte, acoso policial, infracciones de tráfico… Una joya que ha sido denunciada por nueve personas, dos de ellas policías. El juicio comienza con cuatro mujeres que quieren ser anónimas, una expareja que sí se ha personado y la influencer Linni Meister.

Máxima expectación en las puertas del tribunal donde se juzgará al hijo de Mette-Marit | Europa Press

Comienza el juicio contra el hijo de Mette-Marit, Marius Borg | Europa Press

La expectación mediática es inmensa y, prueba de ello, que 22 de los 56 medios que se han acreditado para seguir el juicio son extranjeros. Tras un año de investigación policial, se habrían aportado como pruebas «miles» de archivos multimedia y decenas de mensajes, avanza la revista ¡Hola!. Este no será un juicio fácil y tampoco unos meses cómodos para la familia real, que deberá continuar con su agenda.

Más problemas para Mette-Marit ahora que sale a la luz la relación con Jeffrey Epstein

Mette-Marit deberá seguir el juicio con una preocupación extra, la presión que debe estar recibiendo ahora que se ha filtrado que la relación que tenía con Jeffrey Epstein era más cercana de lo que dijo en su momento. En los documentos que se están publicando sobre el multimillonario a quien acusaron de traficar con docenas de niños y de explotar y abusar sexualmente de varias más en fiestas que contaban con la presencia de gente muy poderosa.

Según medios noruegos, el nombre de la princesa heredera aparece «más de mil veces» en el material que están analizando los investigadores. Habría correos electrónicos con Epstein, registros de llamadas, intercambios sobre citas médicas, planes de viaje… Ella se quedó en la mansión del financiero durante cuatro días, pero insisten desde palacio que habría puesto fin a su relación cuando se dio cuenta de que intentaba utilizar la conexión que tenían ante otras personas.