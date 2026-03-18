Mette-Marit de Noruega atraviesa un auténtico infierno ahora que su hijo enfrenta un juicio que puede condenarlo a prisión. Esta es la condena más probable, de hecho, teniendo en cuenta que lo acusan de 38 delitos con cuatro de ellos por violaciones. La defensa de Marius Borg no está logrando convencer al juez, según dicen los periodistas acreditados dentro de unas vistas que están sacando a la luz la cara más oscura del aristócrata. Entre los testigos, exnovias que lo acusan de haberlas «estrangulado«, otras que aseguran tener pruebas de ataques físicos de maltrato psicológico… Además de todos los delitos de desorden público y tráfico de drogas que creen que ha cometido. Ahora, ha hablado la Fiscalía.

En la fase final del juicio, la fiscalía noruega ha presentado su petición y no es muy favorable para el hijo de la princesa heredera. En el escrito que han hecho oficial hoy mismo, piden para él 7 años y 7 meses de prisión y 2 años más de alejamiento respecto a una de las víctimas. Además, quieren que se le retire el carnet de conducir y que se le confisquen varios aparatos electrónicos. El Ministerio Público del país noruego tiene en cuenta que haya pasado 60 días en prisión preventiva y se espera que la sentencia se dicte de aquí a pocos meses, pero aún no hay fecha.

Confessió brutal del fill més polèmic de la princesa Mette-Marit | Europa Press

La popularidad de la corona noruega cae en picado por el escándalo de Marius Borg

Agresiones sexuales, violaciones, violencia… el retrato que se está haciendo del hijo mayor de la futura reina de Noruega no es muy bueno. Lo tuvo fruto de su primer matrimonio, antes de casarse con el príncipe heredero del país. De este juicio, se está filtrando información pero ninguna imagen del joven Marius. Parece que el hijo del aristócrata pidió expresamente que se prohibiera que le hicieran fotos en estas vistas. Esto no ha impedido que se sepa que ha estado presente cuando las presuntas víctimas han pronunciado sus testimonios más escalofriantes.

Este juicio está siendo uno de los que más cobertura mediática tiene en el país noruego, que se encuentra en estado de shock ante el escándalo mayúsculo que supone que el hijo de la futura reina haya podido cometer crímenes tan brutales. Mette-Marit y Haakon han evitado pronunciarse al respecto, más allá de decir que «confían en la justicia». Este no es un momento muy agradable para ellos, claro, que ven cómo se ha hundido su popularidad y cómo la corona comienza a ser muy cuestionada.