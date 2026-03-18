Mette-Marit de Noruega travessa un autèntic infern ara que el fill s’enfronta a un judici que pot condemnar-lo a presó. Aquesta és la condemna més probable, de fet, tenint en compte que l’acusen de 38 delictes amb quatre d’ells per violacions. La defensa de Marius Borg no està aconseguint convèncer el jutge, pel que diuen els periodistes acreditats a dins d’unes vistes que estan traient a la llum la cara més fosca de l’aristòcrata. Entre els testimonis, exnòvies que l’acusen d’haver-les “escanyat“, d’altres que asseguren tenir proves d’atacs físics de maltractament psicològic… A més a més, de tots els delictes de desordre públic i tràfic de drogues que creuen que ha comès. Ara, ha parlat la Fiscalia.
A la fase final del judici, la fiscalia noruega ha presentat la seva petició i no és gaire favorable per al fill de la princesa hereva. A l’escrit que han fet oficial avui mateix, demanen per a ell 7 anys i 7 mesos de presó i 2 anys més d’allunyament respecte a una de les víctimes. A més a més, volen que se li retiri el carnet de conduir i que se li confisquin diversos aparells electrònics. El Ministeri Públic del país noruec té en compte que hagi passat 60 dies a presó preventiva i s’espera que la sentència es dicti d’aquí a pocs mesos, però encara no hi ha data.
La popularitat de la corona noruega cau en picat per l’escàndol de Marius Borg
Agressions sexuals, violacions, violència… el retrat que s’està fent del fill més gran de la futura reina de Noruega no és gaire bo. El va tenir fruit del seu primer matrimoni, abans de casar-se amb el príncep hereu del país. D’aquest judici, s’està filtrant informació però cap imatge del jove Marius. Sembla que el fill de l’aristòcrata va demanar expressament que es prohibís que li fessin fotos en aquestes vistes. Això no ha impedit que se sàpiga que ha estat davant quan les presumptes víctimes han pronunciat els seus testimonis més esfereïdors.
Aquest judici està sent un dels que més cobertura mediàtica té al país noruec, que es troba en estat de xoc davant l’escàndol majúscul que suposa que el fill de la futura reina hagi pogut cometre crims tan brutals. Mette-Marit i Haakon han evitat pronunciar-se al respecte, més enllà de dir que “confien en la justícia”. Aquest no és un moment gaire agradable per a ells, és clar, que veuen com s’ha enfonsat la seva popularitat i com la corona comença a ser molt qüestionada.