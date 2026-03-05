El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
L’exnòvia de Marius Borg l’acusa d’haver-la “escanyat” en un relat impactant
Jennifer Navarro
05/03/2026 14:55

Marius Borg, el fill de la princesa Mette-Marit de Noruega, continua immers en el judici en el qual l’acusen d’haver comès 38 delictes. S’estan sentint testimonis molt impactants per part d’algunes exparelles de l’aristòcrata, qui ara se sap que va ser detingut quan la nòvia va trucar la policia després de ser escanyada, presumptament, per ell. Aquesta espiral de detencions i denúncies contra ell va començar l’agost del 2024, quan els veïns d’un barri molt luxós d’Oslo van sentir crits procedents de l’apartament on residia.

Aquest dimecres, la noia en qüestió ha ofert el seu testimoni a judici i ha estat més d’una hora de rememorar una relació marcada per episodis d’ira “recurrents”: “La violència d’aquella nit no va ser aïllada. Era habitual que episodis com aquell es repetissin una o dues vegades al mes”. Segons la versió de la jove, s’haurien discutit un parell d’hores abans quan estaven de festa en una discoteca de la ciutat. Quan van arribar a l’apartament, la situació s’hauria descontrolat: “Mai no l’havia vist així”, ha dit a judici tal com relaten els mitjans nòrdics que han tingut accés a aquesta part de la vista.

Tots els detalls del relat de l’exparella del fill de Mette-Marit de Noruega al judici

Em va agafar del coll i em va empènyer al llit mentre m’acusava d’haver-li estat infidel. Em va escanyar i vaig estar uns instants sense poder respirar per culpa de la pressió que va exercir a la meva gola”, assegura. Però no només va exercir violència contra ella, també hauria començat a fer cops al pis fins al punt que el va deixar totalment destrossat: “Va trencar un vidre, va arrancar un llum, va destrossar el telèfon, va llançar un ganivet contra la paret…”. I tot això ho ha justificat amb fotografies que demostren com va acabar.

Abans de poder marxar d’allà, el Marius Borg hauria tornat a atacar-la: “Em va agafar dels cabells, em va arrossegar i al carrer va continuar escridassant-me i acusant-me d’haver-lo enganyat. Em va arribar a dir que l’arruïnaria la vida”. El van detenir l’endemà, quan ella va fer el pas de denunciar-ho: “No volia fer-ho perquè encara l’estimava, però una amiga em va convèncer”. Poc després, s’haurien retrobat i ell hauria aprofitat per disculpar-se: “Vam seure junts i vam estar plorant”.

Ara bé, aquesta reconciliació va ser breu. Després hi hauria hagut més conflictes i va optar per tallar la relació del tot. El jutge encara vol saber més detalls sobre aquest cas, una acusació de les moltes que hi ha contra el fill de la futura reina de Noruega. L’escàndol és majúscul i als països nòrdics no es parla d’una altra cosa. Que el fill de Mette-Marit es trobi en aquesta situació és molt impactant i posa la monarquia al focus.

