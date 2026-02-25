Noruega continua sumida en una gran commoció des que se sabés que el fill de la princesa Mette-Marit ha estat acusat, formalment, d’haver comès quatre violacions i 32 delictes. Han passat un parell de setmanes des que comencés el judici contra ell, en el qual l’aristòcrata ha reconegut davant del jutge haver portat “mala vida” i haver tingut “moltes addiccions“. S’està defensant tan com pot, però les proves contra ell són nombroses i no fa molt bona pinta. Marius Borg, nascut en el primer matrimoni de la futura reina, afronta ara un altre maldecap perquè un dels testimonis ha assegurat que el noi té un fill il·legítim. La premsa nòrdica ha embogit en assabentar-se’n, ja que fins ara no havia sortit a la llum aquesta informació. És àvia la dona de Hakoon?
Els problemes s’acumulen per al matrimoni reial, que en pocs dies han viscut l’inici del judici contra ell, la filtració de més missatges que relacionen Mette-Marit i Jeffrey Epstein o l’ingrés hospitalari d’urgència de l’actual rei. A Marius Borg l’acusen d’haver violat quatre dones mentre dormien, volen demostrar que hauria comès sis delictes de conducte sexual vexatòria, hi ha càrrecs d’agressions, amenaces, drogues, danys, alteració de l’ordre públic… Tot un perla que ara suma haurà de dir la seva sobre aquesta història del presumpte fill secret.
La cosa és que un dels testimonis del judici, que és amic d’una de les denunciants per violació, ha declarat que la nit en què va abusar d’ella el noi li hauria assegurat que tenia un fill i hauria arribat a ensenyar-li una foto del petit: “Li va estar explicant coses de la seva infància, que li va dir que havia estat difícil, i va parlar-li del fill il·legítim que tenia per guanyar-se la seva confiança“.
Aquestes declaracions haurien tingut lloc en la sessió del judici de divendres passat, però la premsa noruega no ha volgut publicar-ho fins ara. Sembla ser que, a la sala, no van prohibir que es parlés sobre aquell tema com sí que ha passat amb altres temes. El portaveu de la família reial noruega no ha volgut respondre a les preguntes del mitjà, ja que només han dit que aquesta informació és “desconeguda” per a ells i que no volen que es difonguin rumors al respecte. El diari en qüestió, VG, manté en un article molt potent que han estat informats que les fonts centrals del cas “tenen coneixement” del presumpte fill: “No hem pogut confirmar si realment el té”, lamenten.
Sigui com sigui, donen fe del testimoni d’aquest noi que hauria sentit aquesta història i que li donaria tota la credibilitat. Qui és la mare i quants anys té el nen, en qüestió, no se sap. Hauria parlat sobre ell al 2024, així que com a mínim ha de ser un nen de dos anys. Ara que la bomba ha esclatat, la premsa internacional farà l’impossible per intentar contrastar una notícia que generaria una allau d’articles al respecte.