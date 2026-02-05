Marius Borg, el fill de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha testificat per primera vegada en el judici en què se l’acusa de 38 delictes greus i, quatre d’ells, per violacions. L’expectació mediàtica està sent immensa, tenint en compte que l’aristòcrata -fill de la futura reina del país, destaquem-ho- s’enfronta a una condemna que podria superar els 10 anys de presó. Els mitjans acreditats que han pogut sentir el seu testimoni destaquen que se l’hagi vist nerviós i que s’hagi posat a plorar tan bon punt han començat a fer-li preguntes.
S’ha declarat innocent de les quatre violacions i també ha negat haver abusat sexualment d’una de les dones denunciants. En un relat que ha farcit de molts detalls sobre les trobades sexuals quan ha parlat de les postures que feien servir, per exemple, ha mantingut en tot moment que van ser “consentides” i que les van tenir quan tots dos estaven “desperts“. Quan li han mostrat unes imatges en què la noia pràcticament no reaccionava, ell ha admès que se la veia moure’s poc. Ara bé, ha continuat defensant-se.
“Em resulta increïblement difícil parlar davant de tota la gent i dels periodistes. Les coses no van massa bé, així que estic bastant medicat. M’han assetjat i turmentat, em sembla absolutament terrible que estiguin asseguts en aquesta sala“, ha engegat després en un atac potent contra els periodistes. El jove ha iniciat, llavors, amb una declaració que aprofita per intentar mostrar-se com una víctima de tot aquest procés: “La premsa em persegueix des que tinc tres anys i he viscut una vida amb la qual pensaries que molt poca gent s’identifica. Sí, molta festa, molt d’alcohol i moltes drogues“.
Gairebé tothom a Noruega el coneixia molt abans que tot això passés, ha dit. El fet de ser “el fill de la princesa” hauria marcat la seva vida, lamenta: “Soc conegut per ser el fill de la meva mare i res més, així que he tingut una necessitat extrema de validació tota la meva vida i això s’ha traduït en molt de sexe, moltes drogues i tot això“. De fet, sí que ha confessat que és “culpable” de tràfic de drogues.
L’única pregunta que Marius Borg s’ha negat a respondre davant del jutge
En aquest relat, el jove ha lamentat haver estat un “nen de mama” tota la seva vida. I, de fet, amb la seva actitud hauria demostrat que és un capriciós i s’ha posat a cridar en diverses ocasions quan ha perdut els papers: “Això ja ho he explicat mil vegades”, ha etzibat. L’única pregunta que no ha volgut respondre té a veure amb la família reial, ja que una de les denunciants assegura que l’abús sexual va tenir lloc en una de les residències dels aristòcrates i això ha fet que volguessin saber detalls de com és aquella habitació del palau pe poder comprovar que el relat de la jove fos fidedigna.
Quan el fiscal l’ha interrogat sobre el tema, li ha demanat que descrivís com és aquella habitació i ell s’hi ha negat: “Em pregunto si realment he de respondre com és la nostra casa per dins“. “Per mi no té importància, però ja entén a què em refereixo“, ha afegit tot deixant caure que això suposaria relatar com són les estances privades de la família reial i trencar amb el seu hermetisme.