Marius Borg, el fill més polèmic de Mette-Marit de Noruega, es troba a poc més de dues setmanes d’iniciar el seu judici després de ser acusat de més d’una trentena de delictes. La fiscalia del país nòrdic ha acusat el jove de quatre casos de violació que haurien tingut lloc entre els anys 2018 i 2024, a més a més de diversos casos de maltractament a les seves parelles. Un lot complet per a la princesa noruega que ara ha de veure com el seu fill acaba de confessar a només dues setmanes del judici que ha transportat quilos de marihuana. Serà el pròxim 3 de febrer quan Marius rebrà el veredicte dels jutges, però tot apunta que els resultats no seran gens favorables per a ell.
El primogènit de Mette-Marit, el fill que va tenir amb el seu primer marit, Morten Borg, està acusat de delictes molt greus com actes violents, danys, alteració a l’ordre públic, filmar òrgans sexuals i infraccions de tràfic, entre moltes altres. El que ara ha sorprès tothom és que quan queda tan poc temps per al seu judici, hagi decidit confessar a la seva advocada que ha transportat diversos quilos de marihuana.
Confessió molt boja del fill de Mette-Marit de Noruega
Segons recull l’advocada del jove noruec en un escrit a l’agència noruega NTB, Marius “admet la culpa d’aquest episodi antic” i defensa que només va fer-ho “un cop” i va transportar marihuana “del punt A al B sense guanyar una corona”, recull el text. A més a més, Marius “també admet els altres punts nous de l’acusació”. Una confessió molt boja que no té gaire sentit treure a la llum abans del judici que l’espera i que podria agreujar-se un cop tingui els jutges al davant, sumant un nou delicte dins la seva llarga llista d’infraccions.
Quins detalls han sortit a la llum d’aquesta nova il·legalitat del royal noruec? Segons la informació que recull aquest mitjà, el jove “va rebre tres quilos i mig de marihuana” el mes de juliol de 2020 i els hauria portat “a una altra persona a Tønsberg, al sud d’Oslo”, recull El Español. Ara bé, no és l’únic delicte que se suma a la seva col·lecció, sinó que a més a més de delicte de drogues, cal afegir-ne un més de tràfic d’estupefaents i de trencar la prohibició d’acostar-se a una persona. El fillastre de Haakon de Noruega s’ha convertit en el maldecap directe de la família reial noruega.
Investigacions policials i desenes de delictes a l’espera de judici
Com dèiem, no serà fins al pròxim 3 de febrer que coneixerem com acaben tots aquests mesos d’investigacions policials i acusacions cap al jove més polèmic de la família. De les acusacions de la Fiscalia en destaquen moltíssims “actes greus que poden deixar empremta i destruir vides”, segons va explicar el fiscal general del país. Un futur que pinta molt negre per a Marius que fins i tot podria enfrontar-se a una pena màxima de 10 anys de presó. Amb gairebé 30 anys, Marius Borg ha tingut una vida d’alts i baixos, però ni les atencions que ha rebut a palau, ni les millors educacions i normes de protocol han pogut evitar que cometi delictes i compleixi amb el comportament exemplar que se li exigeix. Ara per ara, caldrà esperar per saber què diu el tribunal sobre el cas i com afecta la seva darrera confessió a l’hora de trobar-se amb els jutges.
Tot plegat se suma als greus problemes de salut de la princesa Mette-Marit, que veu com el seu fill està implicat en un cas tan escandalós i alhora continua patint greus crisis de la fibrosi pulmonar que pateix que fins i tot s’han arribat a plantejar un possible trasplantament de pulmó.