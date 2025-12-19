Mette-Marit de Noruega té molt preocupada la família reial, ja que el seu estat de salut no fa més que empitjorar. Recentment, de fet ha hagut de ser baixa en algun acte perquè no s’acabava de trobar bé i les especulacions s’havien multiplicat. Se sap que la dona de Haakon, el príncep hereu del país, pateix fibrosi pulmonar des de fa anys. Ara, la Casa Reial ha emès un comunicat en què confirmen que la situació mèdica se li està complicant i els metges es plantegen sotmetre-la a un trasplantament de pulmó.
Als seus 52 anys, Mette-Marit ha seguit diversos tractaments però cap d’ells no acaba de funcionar. Davant d’això, l’equip mèdic li ha fet diverses proves i aquestes han mostrat una evolució negativa en la seva salut. Una possible solució que troben seria avaluar la possibilitat de fer-li un trasplantament de pulmó, una opció que posen sobre la taula. No ho han confirmat i, per tant, no hi ha data per aquesta delicada operació.
El cap de departament de pneumologia ha donat detalls sobre aquesta possibilitat: “Ens apropem al moment de realitzar un trasplantament de pulmó i està realitzant els preparatius necessaris perquè sigui possible quan arribi el moment. Encara no s’ha decidit quan entrarà en la llista d’espera per a un trasplantament de pulmó, però el seu cas s’està monitorant perquè és una operació important i fa por”. El que sí que confirmen és que necessita més descans i que el seu estat físic està canviant “més ràpidament” que abans.
Primeres paraules de Mette-Marit sobre l’empitjorament de la seva salut
Fins que això no es confirmi, la princesa Mette-Marit continuarà amb la seva agenda. Era el mes de març quan informaven que la seva malaltia començava a afectar el seu dia a dia amb “símptomes i molèsties diàries” que afectaven directament la seva capacitat per desenvolupar les funcions de l’agència.
Necessita més descans, tal com va reconèixer ella mateixa en unes declaracions a la cadena pública del país: “Aquesta malaltia té coses difícils i doloroses, però al mateix temps hi ha una cosa maca perquè et trobes amb tu mateixa. És una oportunitat per viure més a poc a poc i descobrir quines coses et donen energia i quines no”.
Ara ha afegit que ha estat un procés mental “llarg” per a ella per arribar fins allà: “Sempre he tingut l’esperança que poguéssim controlar la malaltia amb medicació i l’evolució ha estat bastant lenta fins ara. Ara ha estat més ràpida del que els metges i jo esperàvem”. Asseguda davant la càmera, ha reconegut que és “molt exigent” pensar que el trasplantament serà el següent pas. Tot i això, deixa clar que intenta mantenir “la serenor” davant de tot això.