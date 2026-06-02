Mette-Marit de Noruega empitjora: respirador artificial i un trasplantament
Jennifer Navarro
02/06/2026 11:15

Mette-Marit de Noruega té tota la família preocupada per l’empitjorament en la seva salut que ha patit. L’última vegada que es va veure la princesa en públic va ser fa gairebé un mes, quan va participar en la festa del dia nacional del país. Se sabia que estava malalta, però que aparegués amb una cànula nasal amb només 52 anys va demostrar que la seva fibrosi pulmonar ha anat a pitjor. L’aristòcrata necessita d’un respirador artificial i els metges haurien arribat a la conclusió que caldria fer-li un trasplantament de pulmó.

Parlem d’una operació important amb un postoperatori complicat, però des del Departament de Pneumologia han filtrat a la premsa nòrdica que aquesta podria solucionar els problemes respiratoris que pateix per culpa d’aquesta malaltia crònica amb la que viu des de fa anys. Després de molt de temps sense voler parlar públicament d’aquest tema, ara la família reial ha trencat l’hermetisme i ha concedit unes declaracions en les que reconeixen que la princesa no es troba bé.

De fet, el seu marit ha hagut de retallar el viatge oficial que ha fet al Japó per estar al seu costat i també la filla tornarà abans d’Austràlia per estar al seu costat en una possible operació. En una entrega de premis, Hakoon ha reconegut estar “preocupat” per ella: “La princesa està molt malalta i últimament està una mica pitjor, necessita oxigen en el dia a dia i això l’ajuda una mica“.

Aquesta és l’última imatge en públic de la princesa Mette-Marit | Instagram

El rei actual, el seu sogre, també ha informat al respecte en unes declaracions preocupants a la cadena NRK: “Els metges ens van dir que això passaria, que necessitaria un respirador artificial, però crèiem que seria d’aquí a un temps i no ara… Però està greument malalta, per desgràcia“.

S’acumulen els problemes per a la princesa Mette-Marit de Noruega

Més enllà de la fibrosi pulmonar que van diagnosticar-li el 2018, amb totes les seqüeles que li ha provocat, la princesa Mette-Marit també té maldecaps provocats per altres temes que no tenen a veure amb el seu estat de salut. El pitjor té un protagonista clar que és el seu fill, el que va tenir en el seu primer matrimoni abans de casar-se amb el futur rei de Noruega. Cal recordar que se l’ha acusat de 38 delictes i que la Fiscalia demana 7 anys de presó per a ell, un empresonament que ja està complint de manera preventiva.

Clarament, que el fill gran estigui travessant aquesta situació no ajuda en la calma de la princesa. Però és que, a més a més, la premsa també l’ha criticat recentment perquè han sortit a la llum uns documents que demostren que tenia més relació amb Jeffrey Epstein del que va dir-se en el seu moment. Entre una cosa i l’altra, Mette-Marit estaria immers en un pou que sembla no tenir fons.

Notícia: El fill de Mette-Marit de Noruega admet una vida d'excessos davant del jutge
Marius Borg ha compartit detalls molt impactants de la seva agitada vida sexual en el judici que pot condemnar-lo per 38 delictes
