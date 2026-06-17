Mette-Marit de Noruega ha recibido el trasplante de pulmón que necesitaba tras un empeoramiento en su salud que tenía a su entorno muy preocupado. Los médicos la diagnosticaron con fibrosis pulmonar crónica en 2018 y, recientemente, se había sabido que había ido encontrándose peor y peor… hasta el punto que requería de un respirador artificial. Que su marido, el príncipe heredero Hakoon, hubiera cancelado la agenda in extremis había hecho pensar lo peor. Ahora, la casa real nórdica ha confirmado que lo ha hecho para acompañarla en una operación que afortunadamente ha sido «exitosa«.

Los médicos que la atienden habían confirmado, ante la prensa, que creían que esta era la única solución que encontraban al deterioro que había sufrido. «Debido al estado de salud de la princesa heredera, el príncipe ajustará la agenda los próximos días para poder pasar más días con ella en este período«, han anunciado en un comunicado.

En este, confirman que la intervención ha ido bien y que ahora seguirá el protocolo habitual que la forzará a estar ingresada las próximas semanas para comprobar si se adapta bien al nuevo pulmón: «Ajustaremos la medicación, controlaremos posibles complicaciones y la someteremos a rehabilitación«.

Empitjora l’estat de salut de Mette-Marit de Noruega | Europa Press

El matrimonio real ha dado las gracias al equipo médico y también a los monárquicos que se han preocupado por ella: «Los príncipes herederos expresan su agradecimiento más sincero por las numerosas muestras de estima y afecto que han recibido porque significa mucho para ellos en estos momentos difíciles«.

El trasplante de Mette-Marit llega días después de la condena a su hijo

Esta operación ha tenido lugar solo un par de días después de conocer el contenido de la sentencia judicial contra su hijo. Mette-Marit fue madre de Marius Borg en su primer matrimonio, un chico que se ha criado en palacio -porque se divorció de su padre cuando él era muy pequeño- pero que ha salido bastante conflictivo.

Ante el juez, de hecho, había reconocido que había tenido una vida «llena de excesos«. Lo acusaban de más de treinta delitos y, tras un juicio muy mediático, el tribunal lo ha condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y uno de agresión.

Marius Borg ha estat condemnat a quatre anys de presó | Telecinco

Saber que su hijo mayor tendrá que pasar tanto tiempo en prisión, y por delitos tan graves, debe haber afectado también el estado delicado de Mette-Marit. No serán fáciles las próximas semanas, pero desde la familia real confían en que la situación se calme.