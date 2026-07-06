Mette-Marit de Noruega se ha tenido que someter a un trasplante de pulmón que los médicos confían que la ayude en la fibrosis pulmonar que arrastra desde hace unos años. Casi 20 días después de la operación, la princesa heredera ha reaparecido en una fotografía muy esperada que han compartido desde el perfil oficial de la casa real nórdica. Sentada en el sofá, con buen aspecto, cómoda y abrazada a su marido; han decorado todo el comedor para disfrutar del partido del Mundial de fútbol que enfrentaba a su país contra Brasil. La clasificación de Noruega ha sido una sorpresa en un partido que ha hecho vibrar a todo el país.

Desde el hospital habían comunicado que la operación había sido un éxito y que, a lo largo de las próximas semanas, la esposa de Hakoon de Noruega debería descansar para terminar de recuperarse desde casa. Ahora que ha recibido el alta, podrá continuar con la rehabilitación desde la comodidad del palacio. Entre medicación y medicación, sin embargo, tiene tiempo de desconectar con el marido en un hito histórico para su país que consigue eliminar a una de las selecciones más icónicas gracias a los dos goles de Haaland: «Ayer fue una noche histórica y toda la familia miró el partido con emoción». Y, de hecho, en el reportaje que han compartido también se ven fotos de sus hijos en el campo de los Estados Unidos donde se ha disputado el match.

Mette-Marit de Noruega reapareix recuperada en plena postoperació | Instagram

Los monárquicos aplauden la mejora en la salud de Mette-Marit de Noruega

Las fotografías de Mette-Marit sirven para ver que tiene mucho mejor aspecto, como decíamos, una buena noticia que demuestra que efectivamente la intervención ha ido bien y se está recuperando de un trasplante que siempre suele ser complicado. Rápidamente, el post de Instagram se ha llenado de comentarios y el mensaje es unánime: todos aprovechan para aplaudir la mejora en el estado de salud de la futura reina.

«Noruega ganó, pero aún es más importante ver que la princesa heredera se está recuperando con una buena recuperación», reza un usuario. Y todos los comentarios van en la misma línea: «Fantástico volver a ver a Mette-Marit, ¡adelante!», «Qué bien ver la mejora de la princesa, ¡sigue mejorando!», «Qué bien ver que la princesa heredera parece tener más energía«, «Qué fotos más bonitas y qué bien ver que está bien» o «Los mejores deseos para una recuperación aún mejor para Mette-Marit» son solo unos ejemplos.

Su agenda oficial continúa parada y la previsión es que así siga, al menos, las siguientes semanas. La casa real ha asegurado que mantendrá a los monárquicos informados de su evolución, pero no hay nada como una fotografía para ver cómo va esta recuperación.