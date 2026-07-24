Carlos Latre sorprendió a todos cuando anunció que dejaría Antena 3 después de más de una década como uno de sus personajes estrella. El humorista quiso probar suerte en la competencia, en Telecinco, quienes lo convencieron con la promesa de darle un programa propio que se emitiría en el acces time. Aquella aventura al frente del Babylon Show fue un desastre, ya que tuvo muy poca audiencia y terminaron cancelándolo poco después. Ahora, la sorpresa ha sido aún mayor porque acaba de anunciar que Mediaset no le renovará el contrato.

En una entrevista a Lecturas, el de Castellón ha revelado que se quedará sin trabajo en Telecinco cuando terminen las grabaciones de Got Talent. ¿Lo hicieron dejar un contrato de larga duración por solo un par de temporadas que han pasado sin pena ni gloria? Que su programa no funcionara como esperaban marcó, negativamente, todo lo que quedaba de su relación contractual. Desde el verano del año pasado, solo lo hemos visto en alguna aparición puntual. Parecía que todo estaba mejorando cuando dijeron que se incorporaría al jurado del concurso, pero también esta experiencia será breve.

«Estamos grabando la nueva edición de Got Talent y, después, terminará mi contrato con Mediaset. Se vienen cositas, me voy de Mediaset. Terminaremos nuestra colaboración, aunque me veréis allí el año que viene. No seré una cara de Telecinco, sino solo en algunos proyectos. Me podrán llamar de otras cadenas«, ha declarado de manera inesperada.

Carlos Latre había fichado para presentar un programa que cancelaron poco después | Telecinco

¿Volverá Carlos Latre a Atresmedia?

¿La puerta queda abierta a un posible regreso a Atresmedia, quizá? De esta manera, Carlos Latre estaría retrocediendo después de una decisión que no le ha salido tan bien como esperaba. Estos dos años en Mediaset han sido «una montaña rusa«, ha dicho él mismo.

De la misma manera, también ha reconocido que extraña su trabajo en Tu cara me suena: «Es mi casa y continúo en contacto constante con el jurado y toda la gente de la productora. Lo echo de menos porque he pasado allí 14 años de mi vida y es inevitable«. «Esta ha sido una edición espectacular, creo que ha sido de las mejores de la historia. Me ha encantado y me ha encantado el Flo allí», ha añadido.

Carlos Latre ha pedido salud para todos y, también, mucho humor: «Estamos muy crispados y polarizados, todos están enfadados y vivimos en la época de la ansiedad. Es necesario que riamos y le quitemos hierro a las cosas».