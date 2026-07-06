Jorge Javier Vázquez tendrá trabajo en otoño, un titular que no se había podido confirmar hasta ahora después de muchas semanas de rumores. Muchos daban por hecho que Telecinco cancelaría El diario de Jorge porque el programa no ha tenido unas audiencias tan buenas como se esperaban, pero finalmente han decidido continuar apostando por uno de sus presentadores estrella. Eso sí, con una condición: que deje de emitirse este verano para intentar no quemar -aún más- el formato.

Los telespectadores del canal privado se quedarán sin los reencuentros incómodos y los personajes frikis a los que invitan cada tarde. El verano pasado dieron vacaciones a Jorge Javier y lo sustituyó Cristina Lasvignes, pero en esta ocasión han considerado que será mejor si dejan de emitirlo durante dos meses. En un vídeo que han compartido en su perfil de Instagram, confirman la inesperada noticia de la renovación y ponen sobre la mesa la fecha de regreso: «Nos vamos de vacaciones, aunque nosotros nos quedaríamos aquí… pero también os queremos dar un descanso a vosotros«.

Telecinco renovará el programa de Jorge Javier | Mediaset

¿Qué dicen los telespectadores sobre la renovación de El diario de Jorge?

«Estaremos aquí como un clavo y el 7 de septiembre volverá El diario de Jorge. Espero que no nos falten, un beso muy grande y buen verano de parte de todo el equipo«, ha deseado el presentador. Entre los comentarios que podemos leer en la publicación, sorprende que prácticamente todos aplaudan muchísimo el regreso del programa. Con un montón de iconos de aplausos y corazones, los fans se muestran encantados: «¡Qué bien que vuelvan!«, «Os esperamos, buenas vacaciones», «Disfruten mucho», «Nos haces pasar las tardes muy agradables», «Allí estaré» y «No deberíais irte, no sabéis cómo entretenéis«.

Y de aquí a enviar piropos a Jorge Javier Vázquez: «Eres el mejor con diferencia«, «Eres un crack», «Eres como un miembro de la familia«, «Deberías estar presentando las tardes, lo harías mejor de lo que están» o «Más vale que vuelvas porque el programa que emitirán en tu lugar es una gran m...».

Gran fiesta en la despedida del programa de Jorge Javier | Telecinco

Después de tantos años en primera línea, sin embargo, Jorge Javier también se ha ganado un montón de detractores. Esto se ha evidenciado en los mensajes críticos con los que han denunciado la renovación del programa: «Si no vuelve, pues tampoco pasa nada«, «No puedo con él», «No lo veo nunca, me cae fatal«, «Vete y no vuelvas, eres el culpable de que no continuara Sálvame» o «Qué disgusto que vuelvas» son algunos de los comentarios de este estilo.

¿Qué emitirá Telecinco las tardes de este verano?

La audiencia de Telecinco continúa hundida, sobre todo ahora que TVE está haciendo su agosto gracias a los partidos del Mundial de fútbol. Para intentar llamar la atención de aquellos telespectadores hartos de la pelotita, han preparado una parrilla que ha sorprendido bastante. Cuando termine el Telenotícies migdia, emitirán Amor o lo que surja que es el programa de citas que han creado con Carlos Lozano al frente.

Después, llegará a la parrilla El verano se mueve que se trata de un programa de viajes con Ion Aramendi y sus colaboradores recorriendo diferentes rincones de España. Y, hoy mismo, se estrenará De lunes a viernes a las 18:15 horas; un programa nuevo que hablará de las noticias del corazón con algunos de los tertulianos más conocidos de la casa. Y, cuando termine, harán una nueva entrega de Allá tú que precederá los informativos de la noche.