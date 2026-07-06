Jorge Javier Vázquez tindrà feina a la tardor, un titular que no s’havia pogut confirmar fins ara després de moltes setmanes de rumors. Molts donaven per fet que Telecinco cancel·laria El diario de Jorge perquè el programa no ha fet unes audiències tan bones com s’esperaven, però finalment han decidit continuar apostant per un dels seus presentadors estrella. Això sí, amb una condició: que deixi d’emetre’s aquest estiu per intentar no cremar -encara més- el format.
Els teleespectadors de la cadena privada es quedaran sense les retrobades incòmodes i els personatges frikis als qui conviden cada tarda. L’estiu passat van dona vacances a Jorge Javier i va substituir-lo Cristina Lasvignes, però en aquesta ocasió han considerat que serà millor si deixen d’emetre’l durant dos mesos. En un vídeo que han compartit al seu perfil d’Instagram, confirmen la inesperada notícia de la renovació i posen sobre la taula la data de retorn: “Marxem de vacances, encara que nosaltres ens quedaríem aquí… però també us volem donar un descans a vosaltres“.
Què diuen els teleespectadors sobre la renovació d’El diario de Jorge?
“Estarem aquí com un clau i el 7 de setembre tornarà El diario de Jorge. Espero que no ens falteu, un petó molt gran i bon estiu de part de tot l’equip“, ha desitjat el presentador. Entre els comentaris que podem llegir a la publicació, sorprèn que pràcticament tots aplaudeixin moltíssim el retorn del programa. Amb un munt d’icones d’aplaudiments i cors, els fans es mostren encantats: “Que bé que tornin!“, “Us esperem, bones vacances”, “Gaudiu molt”, “Ens fas passar les tardes molt agradables”, “Allà hi seré” i “No hauríeu de marxar, no sabeu com entreteniu“.
I d’aquí a enviar floretes a Jorge Javier Vázquez: “Ets el millor amb diferència“, “Ets un crack”, “Ets com un membre de la família“, “Hauries d’estar presentant les tardes, ho faries millor del que estan” o “Més val que tornis perquè el programa que emetran al teu lloc és una gran m...”.
Després de tants anys a la primera línia, però, Jorge Javier també s’ha guanyat un munt de detractors. Això s’ha evidenciat en els missatges crítics amb què han denunciat la renovació del programa: “Si no torna, doncs tampoc no passa res“, “No puc amb ell”, “No el veig mai, em cau fatal“, “Marxa i no tornis, ets el culpable que no continués Sálvame” o “Quin disgust que tornis” són alguns dels comentaris d’aquest estil.
Què emetrà Telecinco les tardes d’aquest estiu?
L’audiència de Telecinco continua enfonsada, sobretot ara que TVE està fent l’agost gràcies als partits del Mundial de futbol. Per tal d’intentar cridar l’atenció d’aquells teleespectadors farts de la piloteta, han preparat una graella que ha sorprès bastant. Quan acabi el Telenotícies migdia, emetran Amor o lo que surja que és el programa de cites que han creat amb Carlos Lozano al capdavant.
Després, arribarà a la graella El verano se mueve que es tracta d’un programa de viatges amb Ion Aramendi i els seus col·laboradors recorrent diferents racons d’Espanya. I, avui mateix, s’estrenarà De lunes a viernes a les 18:15 hores; un programa nou que parlarà de les notícies del cor amb alguns dels tertulians més coneguts de la casa. I, quan s’acabi, faran una nova entrega d’Allá tú que precedirà els informatius del vespre.