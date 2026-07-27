Telecinco fa una passa més en la guerra oberta contra Antena 3 pels drets de Pasapalabra. Aquest concurs està generant maldecaps a una cadena i una altra des de fa anys, quan van començar a barallar-se als tribunals per intentar quedar-se’l i poder emetre’l. Sempre ha estat sinònim de bona audiència, així que l’interès per ell s’entén i s’explica perfectament. Després de l’última sentència, la situació en què els deixa és la següent: Atresmedia pot emetre Pasapalabra, però sense la prova d’El Rosco, i Mediaset pot emetre aquesta prova final, però sense la resta del programa ni el seu nom. Tots dos han reaccionat ràpidament, és clar. Antena 3 ha substituït l’enfrontament final per AlaZ i Telecinco acaba d’anunciar la creació d’un programa nou amb El Rosco com a prova central.
Ha estat una sorpresa que Mediaset hagi emès una nota de premsa en què comunica, en plena fase de producció, la creació d’un programa nou. No és un moviment habitual, ja que sempre s’esperen a tenir-ho tot tancat. En aquesta ocasió, han volgut avançar-se i fer un anunci que complica encara més tot plegat. Rueda la letra serà el concurs nou que emetran, de manera diària, per competir contra el Pasapalabra -sense Rosco- que emeten a Antena 3. Al capdavant, una altra sorpresa: que hi hagin col·locat Carlos Sobera i no Christian Gálvez com molts sospitaven.
Ara s’entén per què el basc ha deixat Supervivientes després de set anys, perquè li estaven preparant un concurs diari que li hagués complicat poder compaginar-ho amb les gales del reality que presentava. Com s’ho farà per compaginar les gravacions d’aquest programa amb les d’El precio justo i First Dates? Seran tres programes diaris, una autèntica bogeria mai vista abans amb el mateix presentador.
Com serà Rueda la letra, el programa nou de Telecinco amb la prova d’El Rosco?
A Rueda la letra, els teleespectadors podran tornar a veure El Rosco. La prova més icònica del programa torna a Mediaset després d’uns quants anys a Antena 3, una victòria judicial que confien que vingui acompanyada d’una bona audiència. Un altre titular que acompanya aquesta notícia és el fitxatge de Rafa Guadiola, un referent indiscutible darrere de les càmeres pel que fa als concursos de televisió. Ell va ser el director de Pasapalabra quan s’emetia, amb molt d’èxit, a Telecinco, i ara vol repetir aquell triomf.
No han filtrat detalls de com serà aquest nou programa, un concurs que sí que tindrà la prova clàssica però que no podrà tenir res més que s’hi assembli. Ara cal acabar de pulir la resta de detalls, més enllà del nom i del presentador que hi estarà al capdavant. Si el tindran llest per a l’inici de la temporada de tardor o no, encara és una incògnita.