Antena 3 s’ha vist obligada a crear una prova final diferent a Pasapalabra després de la sentència del Tribunal Suprem, que ha donat la raó als propietaris d’El Rosco després de molts anys de batalla judicial. La cadena té els drets per emetre el programa en si, però no el clàssic interrogatori final amb una definició per a cada lletra de l’abecedari. Curiosament, és Mediaset i no Atresmedia qui podria emetre aquesta prova en concret. Doncs bé, quan tothom donava per fet que el conflicte s’hauria acabat aquí, amb un repartiment que acontentava a totes dues cadenes, arriba una altra demanda judicial que torna a allargar el conflicte.
Pasapalabra ara acaba amb AlaZ, un enfrontament nou que deixa enrere la forma circular d’El Rosco i que dona unes quantes lletres de cada paraula per tal que no s’assembli a El Rosco que no poden emetre ni imitar. Aquesta creació no ha agradat a la competència, que continua insistint en què s’han inspirat massa en la seva prova.
Mediaset continua lluitant per deixar Antena 3 sense Pasapalabra
Des de la cadena de la competència consideren que el format nou no conté prou elements distintius a la que, fins ara, havia estat la prova característica del programa. Han confirmat a mitjans especialitzats com VerTele que interposaran una demanda amb la llei a la mà, ja que la sentència del Tribunal Suprem deixa clar que El Rosco és un format en si mateix i que, de cap de les maneres, podien inspirar-se en ell a l’hora de crear-ne una prova substituta. Doncs sembla que Mediaset encara les veu massa similars, tenint en compte que al·leguen trobar-hi “similituds insalvables” entre una i altra.
Antena 3 haurà de demostrar, ara, que la prova nova no té res a veure amb l’altra i caldrà que siguin prou convincents davant d’un tribunal que ja els ha fet perdre un judici. Mediaset, mentrestant, ha confirmat que es troba en procés de crear un programa nou amb El Rosco com a prova principal ara que hi té tots els drets. L’emetran a la mateixa hora que Pasapalabra per fer-hi la competència amb mala llet? El temps dirà com acaba un enfrontament judicial que sembla no tenir fi. El futur del concurs a Antena 3 és més incert que mai i sembla que els seus esforços no han servit de massa… si més no, no per deixar de pagar advocats.