Antena 3 se ha visto obligada a crear una prueba final diferente en Pasapalabra tras la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dado la razón a los propietarios de El Rosco después de muchos años de batalla judicial. La cadena tiene los derechos para emitir el programa en sí, pero no el clásico interrogatorio final con una definición para cada letra del abecedario. Curiosamente, es Mediaset y no Atresmedia quien podría emitir esta prueba en concreto. Pues bien, cuando todos daban por hecho que el conflicto habría terminado aquí, con un reparto que contentaba a ambas cadenas, llega otra demanda judicial que vuelve a alargar el conflicto.

Pasapalabra ahora termina con AlaZ, un enfrentamiento nuevo que deja atrás la forma circular de El Rosco y que da unas cuantas letras de cada palabra para que no se parezca a El Rosco que no pueden emitir ni imitar. Esta creación no ha gustado a la competencia, que sigue insistiendo en que se han inspirado demasiado en su prueba.

El diseño gráfico de la última prueba ha cambiado totalmente | Antena 3

El concurso de Antena 3 ha tenido que crear una prueba nueva para Pasapalabra

Mediaset sigue luchando para dejar a Antena 3 sin Pasapalabra

Desde la cadena de la competencia consideran que el formato nuevo no contiene suficientes elementos distintivos respecto a la que, hasta ahora, había sido la prueba característica del programa. Han confirmado a medios especializados como VerTele que interpondrán una demanda con la ley en la mano, ya que la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que El Rosco es un formato en sí mismo y que, de ninguna manera, podían inspirarse en él a la hora de crear una prueba sustituta. Pues parece que Mediaset todavía los ve demasiado similares, teniendo en cuenta que alegan encontrar «similitudes insalvables» entre una y otra.

Antena 3 tendrá que demostrar, ahora, que la prueba nueva no tiene nada que ver con la otra y será necesario que sean lo suficientemente convincentes ante un tribunal que ya les ha hecho perder un juicio. Mediaset, mientras tanto, ha confirmado que se encuentra en proceso de crear un programa nuevo con El Rosco como prueba principal ahora que tiene todos los derechos. ¿Lo emitirán a la misma hora que Pasapalabra para hacerle competencia con mala intención? El tiempo dirá cómo acaba un enfrentamiento judicial que parece no tener fin. El futuro del concurso en Antena 3 es más incierto que nunca y parece que sus esfuerzos no han servido de mucho… al menos, no para dejar de pagar abogados.