Josep Pedrerol se acaba de convertir en el fichaje estrella de Mediaset para la próxima temporada. Al día siguiente del final de su etapa en Atresmedia, se confirman los rumores y la competencia ha anunciado el destino de un programa deportivo que ya habían adelantado que no desaparecería de la televisión. Nueva etapa para El Chiringuito, pues, que ha cambiado de logo y ahora se emitirá en el canal de la competencia. Mantendrán el mismo horario y la mayor parte de los colaboradores que acompañan al catalán, según han adelantado en una nota de prensa que tranquilizará a los fans del espacio: “Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, sino a un equipazo de deportes”.

El grupo mediático no ha desvelado, todavía, cuál será el canal donde se emitirá el programa. ¿Será Telecinco o Cuatro? Tendremos que esperar un poco para saberlo, pero ya están comenzando a promocionar la compra de uno de los espacios con más repercusión en Cataluña, sobre todo después de una derrota del Real Madrid: “Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará a nadie indiferente. Mediaset era mi asignatura pendiente y me han dado un cariño que no imaginaba. Nos divertiremos”, ha dicho el presentador. No habrá cambios importantes, por tanto, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que son conscientes de que la fórmula que se inventaron hace 13 años funciona y mucho.

.@jpedrerol llega a Mediaset España con 'El Chiringuito'. ¡Bienvenido a casa! 💪 pic.twitter.com/A675AkAYfW — Mediaset España (@mediasetcom) July 21, 2026

🛡️ El NUEVO LOGO de @elchiringuitotv.



⚽️ Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito. pic.twitter.com/MSN1a29x0A — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026

Josep Pedrerol confirma el fichaje por Telecinco al día siguiente de su salida de Atresmedia

¿Cómo ha sido la despedida de Josep Pedrerol en el último programa en Atresmedia?

Este lunes 20 de julio, Josep Pedrerol presentó El Chiringuito en Atresmedia por última vez. El presentador y todo el equipo de colaboradores se emocionaron en un adiós que llegó con un agradecimiento a los telespectadores que han reído con ellos a lo largo de esta década: «Ha sido una aventura maravillosa y un viaje fantástico«. Han conectado con la redacción, se han dirigido a los fans y se han defendido después de recibir críticas día sí día también: «Aprendemos todos los días, cada día con más información y la ilusión del primer día. Nosotros no damos lecciones de periodismo ni aspiramos a nada. Hablamos desde el corazón y aspiramos, sobre todo, a hacerte compañía».

Han puesto fin a una etapa en una casa que dicen que se ha portado «muy bien» con ellos: «Estemos donde estemos, Atresmedia se quedará siempre en nuestro corazón. Ha sido un placer trabajar aquí, todo un placer. Nos vemos en televisión, ¿de acuerdo? Chao, hasta pronto«, decía en los últimos segundos de conexión… sin que nadie esperara que la confirmación del fichaje por Mediaset llegara pocas horas después.

🧡💙 ADIÓS, ATRESMEDIA. Ha sido un viaje fantástico.



📺 De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv:



NOS VEMOS EN LA TELE. pic.twitter.com/QbZdmcyjkb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026

Aún no se sabe qué día comenzará el programa, pero se supone que esperarán -como mínimo- al inicio de la liga el próximo 15 de agosto. ¿O se tomarán vacaciones y esperarán al inicio de la temporada de septiembre? Los fans del programa deportivo más histriónico tendrán que esperar.