Josep Pedrerol ha sorprendido mucho con un anuncio que dejará huérfanos a los fans de Jugones y El Chiringuito. Atresmedia ha confirmado, en un comunicado muy inesperado, que el periodista deportivo más icónico de la televisión cerrará una de las etapas más importantes de su carrera profesional. Después de trece años al frente de los formatos más emblemáticos de la cadena, se va y terminará la emisión de los dos espacios. Será el próximo lunes 20 de julio cuando los televidentes vean el final de una etapa, cuando el comunicador catalán despida dos proyectos que ha hecho grandes a lo largo de los años.

La despedida implicará el final de Jugones, el informativo deportivo de La Sexta que ha estado en emisión desde 2013. El programa nació con el objetivo de competir con el consolidado Deportes Cuatro de los Manolos y, con el paso de los años, ha terminado convirtiéndose en una de las grandes referencias de la franja del mediodía. La salida de figuras como Manolo Lama y Juanma Castaño de Mediaset favoreció el crecimiento del espacio de Pedrerol, que ha terminado imponiéndose en audiencia.

La última aparición del periodista en Atresmedia será con el especial de El Chiringuito dedicado a la final del Mundial, han explicado, un programa que servirá para despedir una etapa marcada por el éxito de un formato que ha trascendido la televisión y que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes.



❤️ «Gracias Bardají, Ferreras… ha sido una pasada trabajar aquí».



🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Hasta el lunes que no se mueva nadie 😉 https://t.co/J1zJcfKNuI — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 14, 2026

¿Qué pasará con El Chiringuito?

¿Y qué hará Josep Pedrerol? No parece que quiera jubilarse todavía, sino que continuará dando guerra… pero fuera de la cadena. Ahora mismo, en la prensa especializada ponen sobre la mesa dos opciones: que haya firmado un contrato con Mediaset o que hayan decidido emitirlo solo por streaming. Teniendo en cuenta la fama y el éxito del programa, sería extraño que lo cancelaran así como así.

Y, de hecho, ha habido un colaborador que ha querido tranquilizar al confirmar que esta noticia no supone la despedida definitiva del programa deportivo. Nos referimos a Pipi Estrada, que ha escrito un tuit que da fuerza a la teoría del traslado a la cadena rival: «Seguimos vivos, simplemente que El Chiringuito cambiará de ubicación la próxima temporada. Nos vemos, nos reiremos y disfrutaremos con la misma pasión de siempre porque no nos abandonéis«.

Josep Pedrerol pone fin a una década en Atresmedia

Josep Pedrerol se despedirá de los televidentes de Atresmedia el próximo lunes, pero ha querido hacer un primer discurso que ha emocionado a sus fans: «El lunes explicaremos cómo estamos y cómo han sido estos 13 años. Antes que nada, gracias. Han sido 13 años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y sacar una sonrisa cada noche en El Chiringuito nos sentimos más que felices. Al mediodía con Jugones hemos conseguido ser el referente de la información polideportiva», ha aplaudido.

También el director general de Atresmedia, José Antonio Antón, ha querido agradecer el trabajo del comunicador catalán y de su equipo. El directivo ha explicado que la salida se ha producido «de mutuo acuerdo» y les ha deseado éxito en los proyectos que emprendan a partir de ahora: «Gracias a Josep Pedrerol por su profesionalidad, compromiso y los éxitos que ha obtenido este tiempo».