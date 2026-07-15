Josep Pedrerol ha sorprès molt amb un anunci que deixarà orfes els fans de Jugones i El Chiringuito. Atresmedia ha confirmat, en un comunicat molt inesperat, que el periodista esportiu més icònic de la televisió tancarà una de les etapes més importants de la seva carrera professional. Després de tretze anys al capdavant dels formats més emblemàtics de la cadena, marxa i acabarà l’emissió dels dos espais. Serà el pròxim dilluns 20 de juliol quan els teleespectadors vegin el final d’una etapa, quan el comunicador català acomiadi dos projectes que ha fet grans al llarg dels anys.
L’adeu comportarà el final de Jugones, l’informatiu esportiu de La Sexta que ha estat en emissió des del 2013. El programa va néixer amb l’objectiu de competir amb el consolidat Deportes Cuatro dels Manolos i, amb el pas dels anys, ha acabat convertint-se en una de les grans referències de la franja del migdia. La marxa de figures com Manolo Lama i Juanma Castaño de Mediaset va afavorir el creixement de l’espai de Pedrerol, que ha acabat imposant-se en audiència.
L’última aparició del periodista a Atresmedia serà amb l’especial d’El Chiringuito dedicat a la final del Mundial, han explicat, un programa que servirà per acomiadar una etapa marcada per l’èxit d’un format que ha traspassat la televisió i que s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials.
👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026
❤️ “Gracias Bardají, Ferreras… ha sido una pasada trabajar aquí”.
🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l
Hasta el lunes que no se mueva nadie 😉 https://t.co/J1zJcfKNuI— Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 14, 2026
Què passarà amb El Chiringuito?
I què farà Josep Pedrerol? No fa pinta que vulgui jubilar-se encara, sinó que continuarà donant guerra… però fora de la cadena. Ara mateix, a la premsa especialitzada posen sobre la taula dues opcions: que hagi signat un contracte amb Mediaset o que hagin decidit emetre’l només per streaming. Tenint en compte la fama i l’èxit del programa, seria estrany que se’l carreguin així com així.
I, de fet, hi ha hagut un col·laborador que ha volgut tranquil·litzar en confirmar que aquesta notícia no suposa l’adeu definitiu del programa esportiu. Ens referim a Pipi Estrada, que ha escrit un tuit que dona força a la teoria de la marxa a la cadena rival: “Continuem vius, simplement que El chiringuito canviarà d’ubicació la pròxima temporada. Ens veiem, ens riurem i gaudirem amb la mateixa passió de sempre perquè no ens abandoneu“.
Josep Pedrerol s’acomiadarà dels teleespectadors d’Atresmedia el pròxim dilluns, però ha volgut fer un primer discurs que ha emocionat els seus fans: “Dilluns explicarem com estem i com han estat aquests 13 anys. Abans de res, gràcies. Han estat 13 anys fantàstics en els que hem treballat amb absoluta llibertat. Si a més a més d’informar amb exclusives i el millor debat, hem aconseguit fer companyia i arrancar un somriure cada nit a El Chiringuito ens sentim més que feliços. Al migdia amb Jugones hem aconseguit ser el referent de la informació poliesportiva”, ha aplaudit.
També el director general d’Atresmedia, José Antonio Antón, ha volgut agrair la feina del comunicador català i del seu equip. El directiu ha explicat que la sortida s’ha produït “de mutu acord” i els ha desitjat èxit en els projectes que emprenguin a partir d’ara: “Gràcies a Josep Pedrerol per la seva professionalitat, compromís i els èxits que ha obtingut aquest temps”.