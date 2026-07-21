Josep Pedrerol s’acaba de convertir en el fitxatge estrella de Mediaset per a la pròxima temporada. L’endemà mateix del final de la seva etapa a Atresmedia, es confirmen els rumors i la competència ha anunciat el destí d’un programa esportiu que ja havien avançat que no desapareixeria de televisió. Nova etapa per a El Chiriguito, doncs, que ha canviat de logo i ara s’emetrà a la cadena de la competència. Mantindran el mateix horari i la major part dels col·laboradors que acompanyen el català, pel que han avançat en una nota de premsa que tranquil·litzarà els fans de l’espai: “Mediaset no fitxa Josep Pedrerol, sinó un equipàs d’esports”.
El grup mediàtic no ha tret a la llum, encara, quina serà la cadena on s’emetrà el programa. Serà Telecinco o Cuatro? Haurem d’esperar una mica per saber-ho, però ja estan començant a promocionar la compra d’un dels espais amb més repercussió a Catalunya sobretot després d’una derrota del Reial Madrid: “Arribem amb més il·lusió que mai i el nou Chiringuito no deixarà ningú indiferent. Mediaset era la meva assignatura pendent i m’han donat una estima que no imaginava. Ens divertirem“, ha dit el presentador. No hi haurà canvis importants, per tant, el que té sentit tenint en compte que són conscients que la fórmula que van inventar-se fa 13 anys funciona i molt.
.@jpedrerol llega a Mediaset España con 'El Chiringuito'. ¡Bienvenido a casa! 💪 pic.twitter.com/A675AkAYfW— Mediaset España (@mediasetcom) July 21, 2026
🛡️ El NUEVO LOGO de @elchiringuitotv.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026
⚽️ Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito. pic.twitter.com/MSN1a29x0A
Com ha estat el comiat de Josep Pedrerol en l’últim programa a Atresmedia?
Aquest dilluns 20 de juliol, Josep Pedrerol ha presentat El Chiringuito a Atresmedia per última vegada. El presentador i tot l’equip de col·laboradors s’han emocionat en un adeu que ha arribat amb un agraïment als teleespectadors que han rigut amb ells al llarg d’aquesta dècada: “Ha estat una aventura meravellosa i un viatge fantàstic“. Han connectat amb la redacció, s’han dirigit als fans i s’han defensat després de rebre crítiques dia sí dia també: “Aprenem tots els dies, cada dia amb més informació i la il·lusió del primer dia. Nosaltres no donem lliçons de periodisme ni aspirem a res. Parlem des del cor i aspirem, sobretot, a fer-te companyia”.
Han posat fi a una etapa en una casa que diuen que s’ha portat “molt bé” amb ells: “Estiguem on estiguem, Atresmedia es quedarà sempre en el nostre cor. Ha estat un plaer treballar aquí, tot un plaer. Ens veiem a televisió, d’acord? Ciao, fins aviat“, deia en els últims segons de connexió… sense que ningú no s’esperés que la confirmació del fitxatge per Mediaset arribés poques hores després.
🧡💙 ADIÓS, ATRESMEDIA. Ha sido un viaje fantástico.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026
📺 De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv:
NOS VEMOS EN LA TELE. pic.twitter.com/QbZdmcyjkb
Encara no se sap quin dia començarà el programa, però se suposa que s’esperaran -com a mínim- a l’inici de la lliga el pròxim 15 d’agost. O faran vacances i s’esperaran a l’inici de la temporada de setembre? Els fans del programa esportiu més histriònic hauran d’esperar.