Els vestits japonesos de Zara que conquereixen l’armari: ideals per a l’estiu de 2026 i esdeveniments de tardor

El teu armari crida auxili? Saps aquella sensació d’obrir-lo i pensar “no tinc res a posar-me”? Sobretot ara, a la transició d’un estiu que s’esgota a una tardor plena d’esdeveniments. Totes hem estat allà.
Però Google Discover té una solució que farà que el teu compte corrent suspiri d’alleujament i el teu estil, simplement, es dispari. (Sí, nosaltres també hem al·lucinat amb el descobriment).
Zara, la nostra marca de capçalera per excel·lència, acaba de llançar una col·lecció de vestits amb una inspiració secreta que t’obrirà les portes de l’elegància més exòtica. Són els seus nous vestits japonesos. Perfectes per tancar l’estiu del 2026 amb un toc distintiu i, alhora, la clau per triomfar a les festes i esdeveniments de tardor. Preparades per detenir el scroll?
L’obsessió japonesa que aterra al nostre armari
Aquest 2026 l’obsessió nipona és imparable. Qui no pugui pagar-se un viatge al Japó farà la immersió cultural directament a l’armari. I Zara és la nostra millor aliada. Després de l’èxit massiu dels seus mocassins d’inspiració japonesa, la cadena d’Inditex ha fet un pas més enllà amb una línia de vestits orientals que són, senzillament, preciosos.
Són delicats, són elegants i tenen aquest glamour eteri que ens converteix en les millor vestides sense esforç. T’imagines captivar totes les mirades només amb la teva elecció de roba? Aquests vestits tenen aquest poder.
M’encanta quan una peça de roba sembla feta a mida per a tu. Aquests vestits japonesos de Zara tenen l’art de fer-te sentir única i especial, sense haver de buidar la cartera. La solució perfecta per a les nostres nits d’estiu i la propera tardor.
El vestit amb efecte seda que et farà levitar
La primera joia d’aquesta col·lecció és un vestit amb efecte seda que ens ha robat el cor. El seu preu? Només 69,95 euros. Per menys del que penses, podràs afegir al teu armari una peça amb un disseny vaporós i una caiguda sensual que acaricia el cos sense marcar. (Sí, és tan còmode com bonic).
L’estampat botànic d’estil kachōga és la clau. Aquesta estètica, elegant i evocadora, recorda directament les teles i obres d’art nipones més elaborades. Imagina’t caminant, i cada moviment del vestit, una declaració d’intencions. És el teu secret per a qualsevol esdeveniment.
El mini rosa: la teva dosi de llum per a l’estiu que s’acaba
Un minivestit rosa sempre és un sí rotund per a nosaltres. Especialment a l’estiu, quan aquesta tonalitat pastel potencia al màxim el nostre bronzejat. La proposta d’Inditex, amb un coll rodó i alamares, incorpora una obertura a l’escot amb costures blanques contrastades.
Queda preciós amb unes sandàlies blanques, i el seu preu és una autèntica ganga: 35,95 euros. Una inversió mínima per a un impacte màxim. No et quedis sense aquesta joia imprescindible abans que desaparegui.
L’elegància del ‘blue moon’: el toc coquette amb ànima nipona
Si el vestit anterior era inspiració, aquest sembla sortit directament de l’armari tradicional d’una japonesa amb un estil brutal. El color blau ‘blue moon’ és pura tendència aquesta temporada. Zara ha sabut compensar la seva delicadesa amb una estètica coquette i costures negres que li donen un pes visual increïble.
Els seus detalls orientals i el coll halter drapejat són, simplement, irresistibles. Una peça que et farà brillar amb llum pròpia per només 39,95 euros. (Nosaltres ja l’hem afegit a la nostra cistella virtual).
El vestit de convit monocromàtic: l’opció definitiva per a bodes
Les nostres lectores més femenines faran d’aquest vestit el seu favorit per a bodes i celebracions. I amb raó. Amb un coll mao i un estampat floral monocromàtic que juga amb les textures sense canviar de color, és la peça que buscàvem. Un autèntic vestit de convit per només 39,95 euros.
La manera més icònica de portar-lo? Amb unes sandàlies vintage dels anys 70. Una combinació que cridarà l’atenció i et farà sentir com una autèntica icona de la moda. És el truc perfecte per a una imatge de 10.
El toc vintage dels anys 20: un retorn a la primera moda japonesa a Europa
Acabem amb aquesta joia d’aspecte súper vintage, que evoca directament aquells vestits que les noies de moda dels anys 20 portaven quan l’estil nipó va arribar a Europa. Amb el seu coll mao, els seus botons folrats de tela, aquelles mànigues amb musclera i un disseny mini, és, senzillament, perfecte.
El seu preu també és ideal: 35,95 euros. Aquesta peça et permetrà tancar l’estiu amb un look inconfusible i donar la benvinguda a la tardor amb una de les tendències més fortes. Una peça amb història, però amb la urgència del present. No et quedis sense la teva.
La tendència dels vestits japonesos de Zara vola, i la veritat és que no ens sorprèn. Són l’elecció perfecta per a les que busquem un estil que sigui alhora delicat, elegant i amb una personalitat arrolladora. Una autèntica declaració d’intencions.
Has vist com la nostra enginyeria de l’atenció t’ha revelat el secret millor guardat de Zara? Ara ja saps com anar per davant a l’hora de vestir. Quina de totes aquestes joies afegiràs al teu armari primer?