Pasapalabra ha ayudado a muchos de sus concursantes a tener una inyección económica importante. Aquellos afortunados que se han llevado el bote, sobre todo, han podido disfrutar de más descanso gracias al beneficio que se han embolsado. Un ejemplo es el de Antonio Ruiz, que ganó 1.164.000 € gracias a responder bien todas las preguntas de la prueba final. Era el 2017, cuando el concurso aún se emitía en Telecinco y él se convirtió en el más longevo de la historia con cuarenta programas consecutivos. ¿Cómo le ha cambiado la vida desde entonces? Ha sorprendido mucho que diga qué inversión hizo cuando le ingresaron el dinero y, también, que ahora está en el paro.

Ha hablado del cambio de vida que experimentó en aquel momento en El Confidencial, que ha recuperado su contacto para saber qué fue de él. Llevarse un millón de euros no es poca cosa, pero dice que después de aportar lo que te pide Hacienda no cambia tanto la vida como uno puede pensar: «No tenía la vida resuelta porque los bancos no llamaron a mi puerta. De hecho, ahora mismo estoy en el paro». Eso sí, con aquel dinero pudo comprarse una masía y es de eso de lo que vive ahora mismo: «Hacemos aceite y cosechamos almendras«, ha explicado en unas declaraciones que no se esperaba nadie.

Le costó gestionar aquella entrada inesperada de dinero después del bote, ha confesado ahora: «Nunca había tenido una cantidad así de dinero y me llevé algún disgusto por las inversiones que hice, aunque no hice demasiadas tonterías». La cosa es que perdió «una salvajada de dinero» en impuestos, de lo que se quejan muchos concursantes de estos programas: «Fue tremendo«.

Així li ha canviat la vida a Antonio Ruiz després de guanyar el pot | Telecinco

¿Qué opina el exganador de Pasapalabra de los nuevos concursantes?

En su momento, Antonio fue el concursante que se había llevado más dinero… pero los que le han seguido le han quitado ese privilegio: «Manu Pascual ha batido el récord, el que parecía imbatible». Cada vez ganan más dinero y el exconcursante no cree que esta sea una buena noticia: «Creo que no es demasiado bueno porque algún día a alguien se le cruzarán los cables. Cuando el concursante lleva 100 programas más que el otro y pierde… debe ser horrible».

Antonio no cierra la puerta a participar en algún otro concurso de este tipo, teniendo en cuenta que tiene claro que se le da bien: «Me presentaría, pero me gustaría tener un poco de margen para prepararme». El concursante intentó ganar aún más dinero en Cifras y letras, pero no ofreció un buen papel y eso impidió que lo hiciera: «El casting me salió mal«. Venía de ganar el bote de Pasapalabra y se confió, dice: «Fue un exceso de confianza por mi parte, debería haberme preparado mejor».

Així viu ara un guanyador del pot de Pasapalabra | Telecinco

El programa ha ayudado a los ganadores del programa a hacer caja, un dinero que puede resolver más de un problema.